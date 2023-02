Diego Simeone, tras empate del Atlético de Madrid: "Me duele que en casa nos cueste tanto"

Diego Simeone , entrenador del Atlético de Madrid , admitió este sábado, tras el empate contra el Getafe en el Metropolitano (1-1), que le "duele" que a su equipo le "cueste tanto" en su estadio en esta temporada e invitó a "empezar a empujar todos un poco más fuerte para que en casa se vea lo que siempre fue" el conjunto rojiblanco como local.

"Si me pongo a pensar en los dos puntos que se nos fueron, mal; si me quedo con todo lo que hizo el equipo en el partido, muy bien, porque seguimos en la línea que estamos, atacando, el rival defendió muy bien, lo trabajó con mucha seriedad defensiva, tuvimos opciones para generar juego, para acercarnos a esa área donde ese último pase, ese centro, termina siendo decisivo y no pudo ser", lamentó.

"Pero la búsqueda estuvo. Nos pusimos en ventaja en el partido, seguimos jugando con la misma intensidad y propuesta de seguir atacando, pero ese 1-0 siempre se puede quedar corto. Aparece una mano inesperada en una jugada que no era peligrosa, penal, gol, aceptar lo que está sucediendo y a seguir en la misma línea que estamos jugando", declaró el entrenador argentino.

"Me duele que en casa nos cueste tanto. Podríamos mirarnos todos y empezar a empujar todos un poco más fuerte para que en casa se vea lo que siempre fue el Atlético de Madrid", expuso en rueda de prensa tras el 1-1 de este sábado.

Al Atlético le faltó otra vez pegada en ataque. "Hay cosas que no se pueden entrenar, que las tienes naturalmente y que, con más tranquilidad y confianza, puedes resolver mejor. El equipo se puso en ventaja, siguió atacando, nos tocó esa bendita jugada que hay veces que te beneficia cuando no tienes un partido en ataque ofensivo", dijo.

"Penal, gol y a seguir buscando lo que se está haciendo, tratar de presionar mejor, atacar con más gente, seguir acercando más al arco a los jugadores que más soluciones tienen en ese espacio y esperando que los que entren lo hagan cada vez mejor a los partidos", añadió.

Simeone no va a entrar en los criterios de las manos porque es "dificilísimo". "No nos terminamos poniendo de acuerdo para todos entender bien tal situación. Dejemos que la gente que tiene que resolverlo nos informen siempre de la mejor manera y nos ayude a entenderlo mejor", afirmó.

Al Atlético no le han pitado aún ningún penalti a favor en esta temporada de LaLiga Santander. "Ya nos tocará cuando los árbitros crean justo ver esa situación del juego. Algunas circunstancias del juego este año no son favorables y ésta es una de ellas, como la que está contando de Djené con Álvaro", apuntó.

Y volvió a ser preguntado por su futuro. "Siempre hablamos con Miguel (Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid), Andrea (Berta, director deportivo) y Enrique (Cerezo, presidente del club) todas las temporadas y no va a ser la excepción esta vez, si salimos terceros o si salimos sextos", contestó.