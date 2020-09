Diego Simeone y el aporte de Luis Suárez para el Atlético de Madrid: “Él nos dará poder ofensivo”

Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, ya dispone del uruguayo Luis Suárez, al que dará ya recorrido en el partido de este domingo contra el Granada en el Wanda Metropolitano, del que resaltó su "poder ofensivo" y del que confió que devuelva al equipo "a competir hasta el final por todo".

"Cuando tuvimos a un muy buen Falcao, muy buen Costa y muy buen Griezmann, siempre nos acercamos a competir hasta el final por todo, así que ojalá su llegada, con la presencia de Costa, más el crecimiento de Joao, más la compañía de Carrasco, Correa, Vitolo, Lemar, nos permita mejorar y superar lo que hicimos la temporada pasada", recitó dos veces esa idea el técnico argentino durante su primera rueda de prensa telemática de la temporada, ya reincorporado a los entrenamientos tras superar "con pocos síntomas" el Covid-19.

Nada más esos tres citados atacantes han rebasado los 20 goles en una campaña a las órdenes del técnico argentino. Cuando lo hicieron Radamel Falcao (34) y Diego Costa (21) en 2012-13, conquistó la Copa del Rey y la Supercopa de Europa; cuando lo hizo Costa (36) en 2013-14, el Atlético ganó la Liga; y cuando lo hizo durante cuatro años Griezmann, su equipo compitió por ejemplo por el campeonato hasta la penúltima cita en 2015-16 y acarició la Liga de Campeones.

Y Luis Suárez ha garantizado tal cifra como mínimo en sus últimas ocho campañas, seis en el Barcelona y dos en el Liverpool: 30 en 2012-13; 31 en 2013-14; 25 en 2014-15; 59 en 2015-16; 37 en 2016-17; 31 en 2017-18; 25 en 2018-19 y 21 en 2019-20.

"Su llegada nos invita a seguir creciendo como club y como equipo. Su jerarquía nos dará competencia interna y, sobre todo, un poder ofensivo en lo que refiere a sus números históricos que ojalá los pueda seguir acompañando aquí", expresó el técnico

El gol, tan preciado y tan difícil en el fútbol, es lo que aporta el delantero charrúa por encima de cualquier otra consideración. Y es lo que necesita el Atlético, por encima de cualquier otro aspecto, según fue el desarrollo de la pasada temporada, en el que le faltó un plus ofensivo, más pegada para luchar por mucho más que la tercera posición, su objetivo prioritario, pero no el más alto.

Simeone habló con Luis Suárez durante el proceso para su fichaje desde el Barcelona, pero el propio técnico rebajó la transcendencia de tales conversaciones: "Él estaba convencido desde el primer momento de que éste era el lugar para poder seguir estando vigente, mostrando que sigue siendo un delantero importante y sosteniendo estos años en el Barcelona. Encontré en el ida y vuelta lo que necesitamos en este club: ilusión, ganas de estar acá y la gente, cuando viene así, siempre o casi siempre le va bien".

"Suárez es una referencia importante para el equipo, con un gran juego de espaldas. Sus movimientos dentro del área rival le generan su hábitat donde mejor se desarrolla. Ante la oportunidad y la posibilidad de que Álvaro (Morata, cedido al Juventus) tenía que salir, entendíamos que la mejor manera de seguir intentando mejorar era buscar a alguien que supere en goles la pasada temporada. Y cuando apareció la posibilidad de Suárez, porque no era fácil pensar un recambio de Álvaro, los números hablan por sí solos", recalcó.

Recibido por sus compañeros con "ilusión, con mucho entusiasmo y con ganas de que se adapte lo más rápido posible", el deseo de Simeone de sumarlo al Atlético no es nuevo. Ya lo intentó hace años, cuando aún estaba en el Liverpool. Entonces, el atacante se fue al Barcelona: "Eligió otro camino. Estos seis años han sido exitosos y maravillosos. Y con un fútbol absolutamente genial en su juego".

Ahora sí ha seleccionado al conjunto rojiblanco. No hay dudas sobre él. Ni con la operación de rodilla del pasado mes de enero. "Hay que ver el final de la temporada pasada, donde terminó haciendo varios goles. Si no me equivoco, terminó en una cifra de 21 goles, con ausencias durante todos esos tres meses fuera del equipo", recordó Simeone, que buscará "potenciar", como ha hecho siempre, "las características de los mejores jugadores" del equipo.

"Muchas veces muchas salieron muy bien y algunas evidentemente no a lo largo de todos estos años. Ojalá ésta nos devuelva a las veces cuando tuvimos al mejor Falcao, Costa y Griezmann, que siempre estuvimos cerca de los éxitos que todos los aficionados sobre todo necesitan y quieren". Es el desafío de Simeone... Y Luis Suárez.

