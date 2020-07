Diego Simeone y su balance al final de temporada: "A la gente que critica les va tocar que esperar"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este domingo, tras el 1-1 contra la Real Sociedad, que la "gente que critica tiene que estar", pero advirtió dos veces que "esta vez les va a tener que tocar esperar", e incidió en que su equipo compite contra "dos monstruos" como Real Madrid y Barcelona.

"La gente que critica tiene que estar. No puede haber gente siempre que valore las cosas positivas. Siempre están los que tienen que criticar. Bienvenidos sean. Esta vez les va a tener que tocar esperar", expresó en la rueda de prensa telemática desde el estadio Wanda Metropolitano, donde su equipo certificó la tercera posición.

Antes ya había hecho una referencia en ese sentido, cuando fue preguntado por el peor y el mejor momento en esta Liga. "El más complicado no tengo duda de que fue después de perder en la Copa del Rey (contra la Cultural Leonesa por 2-1) en casa con el Leganés (0-0). Ese partido fue duro, difícil, complejo, porque hay un montón de gente que está ahí esperando (hizo un gesto de garras)... Pero van a tener que seguir esperando", dijo el preparador argentino.

"Año tras año la responsabilidad y la exigencia crecen. Y está bien que sea así. Y la crítica tiene que ser en consecuencia de lo que el equipo se puede imaginar o puede dar. Ahí está la diferencia. Escribir a partir de lo que se puede imaginar posiblemente no está en relación a lo que es real. Yo creo que competimos muy bien", explicó.

Y después se refirió a la complejidad de luchar por la Liga con el Real Madrid y el Barcelona, a los que calificó como "dos monstruos". "Pensemos en estas once fechas, haciendo un trabajo fenomenal, nosotros logramos siete victorias y cuatro empates. El Madrid ganó diez y empató uno. Mirad los puntos que nos sacaron en once jornadas, cuando lo hicimos muy bien. Al Sevilla lo mismo, al Villarreal lo mismo... Está claro que no es fácil. Competimos contra dos equipos que tienen la obligación de ganar la Champions, la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa... Se preparan para ganar todo. Y nosotros estamos ahí siempre buscando nuestro espacio, nuestro lugar y vamos a insistir hasta que tengamos una oportunidad y poder aprovecharla", analizó.

El Atlético ha sido tercero en la Liga. "Objetivo cumplido. Lo siento más como una responsabilidad porque entiendo desde que llegué cuáles son las necesidades del club y el club necesita estar en Champions", valoró Simeone, que recordó el "gran recambio" en la plantilla de futbolistas que se fueron "muy importantes, con jerarquía y con mucha historia en el club" durante el pasado verano.

"Y han entrado otro montón de futbolistas que de a poco se fueron metiendo en lo que el grupo necesitaba y el equipo busca. Más allá de los altibajos que tuvimos durante toda la temporada, en este regreso tuvimos una regularidad muy buena que nos permitió llegar al objetivo", añadió el técnico, que remarcó: "El equipo está bien, está fuerte, se le ve competitivo y le auguro no tener tantos cambios para la temporada que viene, porque tenemos una plantilla importante".

El Atlético empató este domingo a uno con la Real Sociedad. "Me gustó el equipo hasta el minuto 55, hasta que empezaron a entrar los cambios. Los cambios esta vez no salieron de la mejor manera", declaró Simeone, que contó ocho meses después con Álvaro Morata y Diego Costa juntos en la delantera titular.

La decisión de unirlos de nuevo en la alineación, según explicó, respondió a "los minutos que han tenido cada uno, el partido" que tenía "por delante" y porque "entendía" que podía "probar con los dos".

"Hicieron un gran trabajo en mover a la defensa y sostener al ataque, posiblemente no tuvimos tantas situaciones de gol, pero sí los dos trabajaron muy bien. Están los dos muy fuertes. Morata viene haciendo goles y Diego después del regreso viene mostrando su mejor versión en intensidad, agresividad, presión, rupturas, espacios para los que vienen desde atrás... Los necesitamos a los dos, juntos, a ratos o individualmente. Lo que está por venir es muy importante y son futbolistas con jerarquía, con gol, con historia y ojalá nos puedan responder en los partidos que vienen en la Champions", apuntó.