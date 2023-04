Diego Simeones: "Griezmann es uno de los jugadores más importantes y muchos confiaban poco en él"

No hay lugar para el sentimentalismo para Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, cuando se reencuentre este domingo con el estadio José Zorrilla de Valladolid, el escenario de su último título de Liga, el 22 de mayo de 2021, según expresó este sábado el propio técnico, que elogió a Antoine Griezmann, "uno de los jugadores más importantes" de la historia del club y pidió a Thomas Lemar más cuota "en el último tramo, porque todo lo otro lo hace muy bien".

"Cuando posiblemente muchos confiaban poco en que Griezmann fuera a ser un jugador importante para el Atlético de Madrid, nosotros siempre sostuvimos que creíamos y creemos que es uno de los jugadores más importantes de los que han pasado por el Atlético de Madrid en su historia", enfatizó el técnico, tras el entrenamiento matutino en Majadahonda, rumbo el domingo a un nuevo reto: Valladolid.

"Ojalá que Griezmann lo pueda mantener. No nos quedamos en los números de ahora, porque la Liga no terminó. Sabe que lo vamos a exigir para que siga dando más de lo que nos da habitualmente. Cuando él está bien, el equipo tiene un fútbol diferente", recalcó Simeone, cuya mirada atrás responde al pasado verano, cuando hubo dudas en ciertos sectores por ejercer la opción de compra. No concretó quienes.

Nueve meses después, es el más indiscutible e incontestable de todos en el Atlético. El tercer mejor goleador de la historia, con 153 tantos. El único jugador de la Liga con dobles dígitos de goles y asistencias en esta temporada. El futbolista total que representa la reacción imparable del conjunto rojiblanco desde el Mundial 2022 en adelante. En las últimas 14 jornadas, el Atlético ha perdido un único duelo, el 1-0 contra el Barcelona. Ha ganado siete de los últimos ocho. Es tercero.

'El Principito' liderará el once rojiblanco en Valladolid. Su compañero es la posición más voluble en el once tipo de Simeone, que, en principio, apostará de nuevo por Álvaro Morata, goleador decisivo el pasado miércoles ante el Mallorca. En su proceso de elección por el internacional español, Ángel Correa o Memphis Depay, el preparador argentino expuso que "siempre busca" la "regularidad".

"Después, cada partido no es igual a otro. Hay partidos que uno imagina que tiene la posibilidad de jugar con Correa o Memphis, que quizá son más parecidos, porque ninguno es delantero de área. Y, cuando tenemos la sensación de que vamos a necesitar más un delantero de área, juega Álvaro. En consecuencia de eso, me comporto. Según el partido que tengamos por delante y según las características que ellos tienen. Nos dan alternativas", explicó.

"Y después también están los segundos tiempos. Hay jugadores que, por ahí, entran mejor en el segundo tiempo en determinados partidos y hay partidos que te los imaginas para que después, en el segundo tiempo, tenga más juego en el área propia. Y ahí posiblemente sea mejor Morata entrando en el final del partido. O Correa o Memphis de la misma manera. Voy imaginándome lo que necesita el partido y en consecuencia me comporto", abundó.

"CUANDO LEMAR ESTÁ BIEN, EN LA TRANSICIÓN DE ATAQUE ES DE LOS MEJORES"

En el once se mantendrá Thomas Lemar: "Está teniendo esa continuidad que necesita y que nosotros queremos. Hay veces que alguna lesión lo ha perjudicado y no ha podido darle la continuidad que él necesita y quiere. Cuando él está bien, es un jugador que en transición de ataque es de los mejores que tenemos".

"Necesita aumentar sus cuotas de gol, su presencia en el área y el último tramo del campo, porque todo lo otro lo hace muy bien. En el momento que logre sumar este espacio que estoy contando seguramente crecerá aún más como futbolista", continuó Simeone, que valoró también que tanto Nahuel Molina como Rodrigo de Paul y Ángel Correa, cuando fue preguntado por sus jugadores argentinos, son futbolistas "importantes para el equipo".

"Los necesitamos en su mejor forma para competir en el lugar donde queremos", apuntó Simeone, entre la secuencia ahora de jugar miércoles-domingo en las últimas dos semanas: "Es lo que toca. No estamos en el lugar de poder elegir, sino en aceptar lo que la Liga decide y en consecuencia comportarte. El Mundial ha generado esta situación y hay que intentar del modo que podamos los entrenadores con los futbolistas hacer lo mejor para el equipo".

El Atlético regresa a Valladolid, donde ganó su última Liga. "La competición manda. Será un recuerdo imborrable de aquella tarde de Valladolid que nos dio la Liga nuevamente, pero nos enfrentamos a un equipo que, desde la llegada de su entrenador, ha generado una buena relación con sus futbolistas, por lo que se ve en el campo. Hay una entrega importante en cada partido que han jugado, han competido muy bien en todos los partidos últimos, tiene un juego un poco más directo de lo que lo estaba haciendo anteriormente y han generado buenos resultados en estas últimas fechas", declaró.

El Atlético llega lanzado. "Cuando los futbolistas individualmente empiezan a tener un nivel más elevado, el trabajo (de intervención del entrenador) es menor, porque el nivel de muchos de los jugadores nuestros ha crecido enormemente. Lo importante del entrenador es cuando están los momentos difíciles, cuando los resultados no te acompañan, de qué manera revertir la situación. Ahora, es más situación de los futbolistas, que están muy bien", remarcó Simeone, en la competencia por la segunda posición.