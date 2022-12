Dudas en Barcelona: Luis Suárez volvió a entrenarse y Lionel Messi continúa diferenciado

Todo parece indicar que el jugador argentino no estaría para la cuarta fecha de la Liga de España, cuando enfrenten a Valencia. El astro argentino no ha disputado ni un solo minuto esta temporada. El 'charrúa' podría reaparecer el próximo sábado.

El capitán del Barcelona, Lionel Messi, volvió a ejercitarse este miércoles al margen del equipo, lo que parece descartar que pueda regresar a los terrenos de juego el sábado en la 4ª jornada de Liga contra el Valencia.

En cambio, su compañero, Luis Suárez, que sufría molestias en el sóleo, ha realizado "parte del trabajo con el grupo", informó el club azulgrana.

Messi todavía no ha disputado ni un solo minuto con su equipo esta temporada, después que el pasado 5 de agosto se lesionara en el sóleo de la pierna derecha en su primer entrenamiento con el Barça.

"Sigue su proceso de recuperación normal, es verdad que ahora con estos días de margen esperamos que para el partido del Valencia pueda estar disponible", decía el técnico azulgrana, Ernesto Valverde, el pasado 30 de agosto, antes del parón de selecciones.

"Esperamos contar con él, pero vamos a ver como evoluciona en estas dos semanas la lesión", añadía entonces Valverde, que parece que seguirá sin poder contar con su estrella ante el Valencia.

"La lesión le sigue generando unas molestias que no acaban de desaparecer y tanto Leo como los médicos están de acuerdo en ser prudentes y no forzar su reaparición para no provocar una recaída", publicó este miércoles el diario deportivo catalán Sport, asegurando que Messi no estará contra el Valencia.

El capitán azulgrana se ha perdido los tres primeros encuentros ligueros, en el que su equipo lo ha echado de menos cosechando una derrota, una victoria y un empate.

Tras el Valencia, el Barcelona visitará el martes al Borussia Dortmund en la primera jornada de la 'Champions'.