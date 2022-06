Eden Hazard, a mostrar su mejor versión en el Real Madrid, después de 3 años

"Si encadeno partidos se volverá a ver al verdadero Eden Hazard", promete el atacante belga, después de haber vivido una temporada decepcionante y salpicada por las lesiones en el Real Madrid, a pesar del apoteósico título de Liga de Campeones.

Ahora, Hazard mira al futuro y al Mundial-2022 con los 'Diablos Rojos' con optimismo en busca de recuperar su mejor nivel.

Antes del próximo partido entre Bélgica y Holanda en Liga de las Naciones, el viernes a las 18h45 GMT, el 10 de la selección no escondió sus ambiciones renovadas luego de numerosos meses en galeras.

Constantemente lastrado por diversos problemas físicos, el delantero de 31 años (116 partidos internacionales, 33 goles) tuvo que conformarse de nuevo con un rol casi testimonial esta temporada, disputando apenas 23 partidos -la mayoría saltando desde el banquillo- con un tiempo de juego acumulado de 903 minutos entre todas las competiciones, con un solo gol en su haber.

Aunque añadió tres títulos a su palmarés (Liga, Liga de Campeones y Supercopa de España), Eden Hazard no está contento.

Por ello, el exjugador del Lille (2007-2012) y convertido en estrella en el Chelsea (2012-2019), pretende aprovechar los cuatro partidos en Liga de las Naciones con Bélgica en espacio de doce días para recuperar sensaciones y el placer de sentirse de nuevo futbolista.

"El Real Madrid era el sueño de una vida pero estos tres últimos años no pasaron como había esperado", reconoció esta semana para los medios de su país.

"No olvido la suerte que tengo de estar en ese club que me permite ganar títulos. Me quedan aún dos años para triunfar. Hoy, se dan todas las condiciones para que lo logre", asegura Hazard, con contrato con la entidad merengue hasta 2024.

Adiós a la placa de metal

A pesar de todos los contratiempos que ha atravesado desde su llegada en gran pompa a Madrid, en el verano europeo de 2019, Eden Hazard parece no haber perdido ni un ápice de su legendario optimismo.

Si el club madrileño desembolsó más de 100 millones de euros (107 millones de dólares) por hacerse con sus servicios, es porque veía en él a un jugador capaz de influir en el curso de un partido por sus regates, como demostró en la Premier y en el Mundial de Rusia-2018, en el que los belgas alcanzaron las semifinales.

Y, aunque a día de hoy la dirección del club mantiene su confianza en el jugador, espera un retorno de la inversión realizada.

Recientemente, Hazard se sometió a una pequeña operación para extraerle la placa de metal que le había sido instalada en su tobillo después de su lesión a la altura del peroné derecho sufrida ante el PSG el 26 de noviembre de 2019.

"Puedo aportar mucho"

"Hace un año y medio que me duele el tobillo, que esta placa me molesta", confesó. "Sé que si encadeno partidos se volverá a ver al verdadero Eden Hazard. En todo caso no tengo ganas de irme (del Real Madrid) porque sé que puedo aportar mucho al club".

Frustrado por no haber podido justificar su estatus en el Santiago Bernabéu, Eden Hazard ha iniciado una carrera contrarreloj para demostrar su valía.

La rapidez con la que regresó con el grupo de Carlo Ancelotti después de haber sido operado el 29 de marzo es ya un primer signo alentador.

Con los 'Diablos Rojos' tendrá ocasión de acumular tiempo de juego.

Hazard sueña con llegar al fin preparado para el inicio de la pretemporada y comenzar la temporada con buen pie con el Real Madrid y después encadenar con Bélgica en el Mundial de Catar (21 noviembre-18 diciembre).

En cuanto a su futuro internacional, el mayor de los hermanos Hazard deja planear la duda. "Todo dependerá de mi estado de salud. Si sigo lesionado en los cuatro próximos meses, no tendré que preguntarme si continuar después de Catar. Lo dejaré. Pero espero a ver las sensaciones que tendrá la próxima temporada antes de pronunciarme...", afirma sin despejar la incógnita.