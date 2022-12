Eden Hazard, sin tapujos: “No lo voy a esconder, en verano subí cinco kilos”

Además, el talentoso futbolista se refirió al sueño de jugar para el Real Madrid, club que sigue desde que era un niño. Su adaptación, el vestuario, Zinedine Zidane y más.

Eden Hazard, mediocampista belga del Real Madrid, ofreció una extensa entrevista al medio ‘Sport/Foot Magazine’ en la que reconoció sin tapujos que se subió de peso durante el verano.

Publicidad

“No lo esconderé. Cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Había subido cinco kilos en verano. Soy de los que suben rápidamente y pierde rápido si presta atención. Cuando tenía 18 años, en Lille, pesaba 72 o 73 kilos”, aseguró.

Setién, técnico de Barcelona: "Ayer paseaba con vacas, hoy entreno a los mejores del mundo"

Sobre su inició de pretemporada dijo que “lo único malo son las estadísticas. Marqué una vez, di una asistencia y provoqué un penalti. La gente solo recuerda eso. Los primeros meses, lo que propuse no fue suficiente. Me dije a mí mismo: puedo hacerlo mejor”.

Por último, se refirió a su relación con el francés Zinedine Zidane, técnico del equipo ‘merengue’.

Publicidad

“Él no habla mucho. Es simple. Viene a hablar contigo antes del partido con una frase corta pata que te sientas cómodo. Los primeros dos o tres meses no fueron como yo quería. Me dijo que me quedara tranquilo”, finalizó.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.