Edinson Cavani 'rompió el silencio': explicó por qué eligió al Valencia CF, como su nuevo club

El delantero uruguayo Edinson Cavani , quien el pasado lunes se comprometió con el Valencia CF por dos temporadas, tras varias semanas de negociación, señaló que llega a un club grande y que esta nueva etapa supone un desafío "importante y lindo".

"Fueron días muy largos. No entraba el ansia de querer saber y llegar a este momento. Sabemos lo que representa el Valencia CF, lo que es, eso nos ilusiona y nos motiva para este nuevo desafío", señaló en declaraciones facilitadas por el club.

"Desde el primer momento, no es solo donde uno lo quieran, sino que haya interés de que uno esté y así fue. Siempre me demostraron el cariño, el deseo de estar aquí. Sé que el Valencia es un club grande, importante y eso es un desafío importante y lindo para mí. Vine aquí porque aquí se vive el fútbol con una pasión que a nosotros los futbolistas nos llena y nos motiva para salir a la cancha", agregó.

Cavani presenció en directo en Mestalla el partido de LaLiga ante el Atlético de Madrid y en los prolegómenos del encuentro recibió una cerrada ovación por parte de su nueva afición, cuando fue anunciada su presencia en el palco por megafonía.

"A uno le llega esa energía. Uno llega con ganas de dar a toda la gente que me demostraba cariño sin que ni siquiera yo estuviera aquí, espero pagarles con esfuerzo, con trabajo y buenos resultados junto a mis compañeros", indicó.

Edinson Cavani, jugador uruguayo. Getty Images

"Los seres humanos somos de energía y de sentir, hay algo que me tiró para aquí y algo que me llevó, que no solo fue ese cariño que se había generado de parte del club y de la gente. Estoy muy contento de formar la historia de este club. Ojalá que podamos caminar y hacer cosas lindas", continuó.

Cavani llega al Valencia tras haber concluido su contrato con el Manchester United a la conclusión de la pasada temporada y sobre su estado físico comentó: "Para competir a este nivel se necesita estar a tope, entrenar con los compañeros, ponerse en forma. Cuando no te toca entrenar con un club, es cuestión de un tiempo y estaremos a tope para dar lo mejor".

Por último, el internacional charrúa se mostró ambicioso y recalcó que "en el fútbol ganar es muy importante y lindo, es algo que todos queremos, pero hay un proceso detrás de eso". "Para ganar hay cosas importantes, prepararse al cien para dar el cien. Me muevo con ese objetivo. Con ganas de estar a tope y dar el cien junto a mis amigos y compañeros de equipo, y lograr cosas que es lo que redondea un buen rendimiento", añadió.