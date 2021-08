Eduardo Camavinga y su felicidad, tras fichar por el Real Madrid: "Los sueños se hacen realidad"

Eduardo Camavinga mostró su felicidad tras cerrarse su traspaso del Stade Rennes al Real Madrid y aseguró en redes sociales, junto a una foto con la camiseta madridista, que "los sueños se hacen realidad".

El nuevo centrocampista del Real Madrid se despidió en redes sociales del Stade Rennes y sus aficionados con un vídeo repasando su trayectoria.

"Gracias a todos. Con mi corazón lleno de emoción y la cabeza llena de hermosos recuerdos, anuncio oficialmente mi salida del Stade Rennes. Después de ocho maravillosos años es hora de despedirme", escribió.

Camavinga se mostró agradecido "al club" francés por todas las enseñanzas "tanto a nivel profesional como personal" y aseguró que siempre será "un miembro de la familia".

"El club me conoce desde que tenía 11 años, me vieron crecer, me ayudaron a evolucionar en el mundo del fútbol y gracias a ellos me convertí en el hombre que soy hoy. Muchas gracias por darme la oportunidad de mostrarte de lo que era capaz. Todos los momentos a tu lado serán inolvidables y quedarán grabados en nuestros recuerdos", aseguró.

Publicidad

Recordó en su despedida a los entrenadores que ha tenido, personal del club y afición: "A todos aquellos que trabajan cada día por el bien del club les agradezco todo desde el fondo de mi corazón".

Ilusionado con su fichaje por el Real Madrid, Camavinga publicó una imagen con su nueva camiseta. "Esto es solo el comienzo de una nueva historia", dijo. "Los sueños se hacen realidad", fue su primer mensaje al madridismo.