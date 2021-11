Eduardo Coudet destacó la "personalidad" del Celta para remontarle a Barcelona, en la Liga de España

El argentino Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador del Celta de Vigo, destacó la “personalidad” que tuvo su equipo para empatar un partido que se le había complicado en el primer tiempo, cuando el Barça golpeó a los suyos “marcando tres goles en cuatro situaciones”.

“El análisis frio del partido me parece que no era para un 0-3 en el primer tiempo. Hubo cuatro situaciones claras de cada lado y ellos nos metieron tres y nosotros no pudimos marcar ninguna. Seguramente hay cosas que corregir en los goles, pero estoy orgulloso del equipo”, indicó en rueda de prensa.

Aplaudió la reacción de sus jugadores, sobre todo porque se mantuvieron fieles a su estilo: “Con muchos huevos fuimos a buscar un partido intentando jugar bien al fútbol. Aparte del desgaste del fútbol, siempre respetamos nuestra forma, terminamos remontando un partido con mucha personalidad”.

“Nos hubiera gustado que el partido durara cinco minutos más. Remontar un 0-3 con el Barcelona y quedarnos con muy buenas sensaciones de lo que podemos hacer. Ahora me duele la garganta, la cabeza”, dijo, entre risas, Coudet.