“El Barcelona es importante para la liga, pero sería un grave error si miramos para otro lado”

Javier Tebas, presidente de la Liga española, aseguró que no pueden mirar "hacia otro lado" con los problemas económicos del Barcelona ya que eso provocaría que la Liga colapsara.

"El Barcelona es muy importante para la liga, pero si miramos para otro lado, sería un grave error. Nuestra competición colapsaría. Quizás ahora su presidente me llame enfadado, pero es la verdad", admitió Tebas este jueves en el foro de industria y fútbol que el Financial Times organiza en la capital inglesa.

Tebas también analizó el estado del fútbol español y fue preguntado sobre si siente orgullo al ver a equipos como el Real Madrid aguantando el tipo y doblegando a conjuntos ingleses, pese al supuesto dominio de la Premier League por la ventaja económica.

"Sí, me siento orgulloso, por el Villarreal, por el Sevilla, no solo por los equipos grandes. Esto demuestra que no es solo el dinero lo que importa. Sí, el dinero te da ventaja competitiva, pero no es solo eso lo que importa".

"Nosotros tendremos menos dinero, pero trabajamos mejor en el fútbol de formación, con nuestros ojeadores... Son muchos factores los que intervienen", añadió el presidente de la Liga.