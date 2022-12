“El Barcelona me lo ha dado todo y seguiré aquí todo lo que quieran”: Lionel Messi

El astro argentino, en entrevista a la revista ‘Coach Magazine’, mandó un mensaje que ilusiona a la afición del equipo ‘blaugrana’ al asegurar que continuará en el club el tiempo que deseen.

“Siempre he dicho que el Barcelona me lo ha dado todo y seguiré aquí todo el tiempo que quieran", respondió Messi a la pregunta de si le gustaría algún día jugar en la Premier League.

‘La Pulga’ afirmó que no se conforma con lo que ya ha logrado en el pasado y que su deseo es seguir acumulando muchos éxitos: “quiero ganar títulos para mi club y mi país, es por eso que nunca miro atrás, no miro los éxitos que he conseguido. Lo podré hacer cuando esté jubilado, pero ahora se trata de mirar hacia adelante y conseguir más éxitos".

Messi también se refirió al delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a quien describió como un gran jugador: “nos tenemos un respeto mutuo. Lo veo como un gran jugador que ha logrado grandes cosas porque eso es exactamente lo que es. Mi motivación, no obstante, siempre se basa en hacer lo mejor para el Barcelona, para Argentina, mi Selección y para los aficionados”.

Sobre las derrotas, al argentino reconoció: "odio perder. Y no sólo me afectan después de los partidos, sino muchas horas más. No soporto el perder partidos, luego esa sensación la necesitas para esforzarte aún más y buscar la victoria en los partidos".