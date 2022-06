El Barcelona ya prepara su oferta definitiva para el fichaje de Robert Lewandowski

La gran novela del mercado de fichajes ha sido protagonizada por Robert Lewandowski, ya que al manifestar su deseo de salir del Bayern de Múnich, el Barcelona se ha posicionado como el gran interesado en hacerse con los servicios del delantero.

El club 'bávaro' no se lo ha dejado fácil al jugador polaco, al manifestar una posición en la que no se plantean su venta, lo que ha generado un conflicto entre Lewandowski con la directiva del equipo. Esto, según los medios, ha llevado a proponer un pacto de no agresión entre ambas partes, al menos, en el ámbito público.

En Barcelona, el fichaje del polaco sería crucial para planificar la nueva temporada, en la que el jugador sería una pieza clave. Sin embargo, el mal momento económico del club ha sido un obstáculo para plantearse una compra de esa magnitud, por lo que ya se están llevando a cabo algunos movimientos financieros para poder realizar una oferta en buenas condiciones.

El club 'azulgrana' celebró una asamblea para poder activar las palancas económicas que tiene previstas para mejorar la situación financiera del equipo, incluyendo una cesión de derechos de televisión de La Liga de España y la venta de un pequeño porcentaje de su empresa de mercadeo, que gestiona las ventas corporativas del club.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha dado el visto bueno a los movimientos realizados por el Barcelona para flexibilizar su situación financiera, ya que considera que la llegada del delantero a España, podría beneficiar la economía y la imagen de la competición ibérica.

A pesar de los obstáculos económicos que posee el 'Barça', Robert Lewandowski ha manifestado su intención de unirse al club, que es un paso importante en la carrera del club español para hacerse con los servicios del jugador.

Además, Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha mantenido buenas comunicaciones con Pini Zahavi, agente del delantero de 33 años.

Se espera que en los próximos días, el equipo español haga oficial una oferta por el '9' polaco, que según los rumores, rondaría una cifra cercana a los 35 millones de euros.

Sin embargo, el Bayern de Múnich estaría dispuesto a negociar a partir de los 45 millones de euros, por lo que Laporta deberá seguir trabajando para poder asumir los costos del fichaje de Robert Lewandowski.