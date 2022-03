El clásico Real Madrid vs Barcelona y cinco temas a tener en cuenta antes de este partidazo

La primera visita al Santiago Bernabéu de Xavi Hernández como técnico del Barcelona será en un clásico marcado por una ausencia vital para el Real Madrid, la del francés Karim Benzema, con un problema 'lateral' compartido entre los dos equipos que propicia el duelo Vinícius-Dani Alves en un gran partido repleto de pulsos en el que la desatada pegada barcelonista mide la firmeza de Thibaut Courtois.

BENZEMA, UNA AUSENCIA VITAL

Intentó trasladar tranquilidad en su mensaje Carlo Ancelotti tras perder al líder de su equipo. "No me preocupa la baja de Benzema", afirmó, sabiendo internamente la trascendencia futbolística de la ausencia del francés. No ha tenido fe en ningún delantero centro que no fuese Karim y las consecuencias llegan en una gran cita en la que está obligado a inventar.

Apostar por el contragolpe ayuda a la entrada de un falso nueve como Marco Asensio o Rodrygo en punta de ataque. Salir a quitar el balón al Barcelona invita a jugar con un 9 puro como Luka Jovic o Mariano Díaz. Sin confianza ni continuidad en ninguno de los dos. El Real Madrid pierde los 32 goles en 35 partidos de Karim este curso, al jugador que da triunfos con sus goles y asume la responsabilidad. En sus últimas ausencias se alejó del gol y sufrió. 'Carletto' está más preocupado de lo que mostró con su larga experiencia en la rueda de prensa.

2. EL MOMENTO COURTOIS ANTE UNA PEGADA DESATADA

Nunca ha sido fácil ser el portero menos goleado de la Liga en un equipo que ataca por naturaleza como el Real Madrid. Thibaut Courtois lo está consiguiendo con una media de 0,75 tantos encajados y doce jornadas sellando su portería. Sus paradas han sido claves para que el Real Madrid ganase una cómoda ventaja sobre sus perseguidores. Ante sí tiene un reto mayor, un Barcelona lanzado, desatado en el aspecto ofensivo con una confianza que llega desde su facilidad para hacer gol.

En tres de las cuatro últimas jornadas ligueras marcó cuatro tantos, con variantes ofensivas de Xavi y jugadores que le están respondiendo con un rendimiento continuo. El salto de calidad dado con la experiencia de Aubameyang, el peligro continuo de Ferran Torres y la mano del técnico para recuperar al mejor Dembélé han logrado que hasta se añore menos a Ansu Fati en un equipo que tiene a Memphis Depay esperando su oportunidad. Todo un arsenal que desafía a una defensa que está en forma. Un solo tanto encajado en las cuatro últimas jornadas y un 'gigante' en la portería que de blanco guarda buenos recuerdos del clásico. Cinco triunfos, un empate y apenas dos derrotas.

3. EL ESTRENO DE XAVI EN EL BERNABÉU

El clásico se presenta como una gran oportunidad para dar el salto de calidad que desea Xavi Hernández en su equipo. Ha enterrado el pesimismo y la desolación que encontró en un equipo irreconocible a su llegada. Alejado del estilo que generó su identidad, con resultados impropios de la grandeza de un equipo que se volvió vulnerable, capaz de perder ante cualquier rival y sin valorar la calidad de su plantilla.

El trabajo de reconstrucción de Xavi ha ido de menos a más, con una idea de juego intocable que ha transmitido a cada jugador. Recuperada la autoestima de un grupo bien reforzado en el mercado invernal, regresa a un estadio donde disfrutó de mejores resultados, por encima de dolorosas derrotas como un centrocampista único. Al mando del Barcelona llega lanzado. Doce jornadas sin perder, cuatro victorias seguidas, sin caer como visitante en la competición doméstica en las nueve salidas que dirigió desde que tomó el mando. Aún así huye del favoritismo. Lo traslada al líder de la competición.

4. PROBLEMA LATERAL

Lo sufren los dos entrenadores. Carlo Ancelotti en el Real Madrid por una nueva lesión muscular de Ferland Mendy; Xavi en el Barcelona por el problema sufrido por Dest en Turquía el jueves. Presentan al rival un flanco que atacar, un punto donde poder encontrar mayor debilidad defensiva. No parece Marcelo para encuentros de tal grandeza. Así lo demostró su propio técnico cuando en la misma situación ante el París Saint-Germain optó por modificar la posición de un lateral como Nacho Fernández y que fuese el elegido para jugar de lateral izquierdo y frenar en seco a Neymar.

El buen resultado de un partido clave en la temporada no invita a pensar en el cambio, por mucho que pueda ser el último clásico de una leyenda como Marcelo. Con cinco años más, pero una carrera más dilatada por su físico privilegiado, aparecerá en el lateral derecho del Barcelona Dani Alves. Silenció las dudas de su regreso con un papel importante en el vestuario y sin desentonar en el campo, pero sufrió ante lo que le espera en el Bernabéu. En la Supercopa se midió a Vinícius y no encontró la forma de parar su velocidad y habilidad. Acabó desquiciado y sustituido. Será una de las zonas a explotar por Ancelotti en fase ofensiva y a reforzar con ayudas por Xavi.

5. PEDRI ANTE LOS 'TRES TENORES'

Regresó la imagen de futbolista de calle instalado en la elite de Pedri. La de ese adolescente que juega en grandes estadios con el desparpajo del barrio. Siempre protagonista con balón, con detalles técnicos de privilegiado y aumentando, como se le pedía, su llegada a portería rival. Escoltado por uno de los reyes del clásico, Sergio Busquets, encontrando ayuda defensiva en el físico portentoso de Gavi o la figura de Frenkie de Jong, una decisión por tomar de Xavi.

No hay dudas con Ancelotti, podría aumentar el músculo con un cuarto centrocampista aprovechando la baja de Benzema y apostando por Fede Valverde, con Eduardo Camavinga en la recámara, pero los 'tres tenores' siguen siendo intocables. Los futbolistas con los que el equipo blanco marcó una época en Europa con las conquistas de 'Champions'. Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos. Del tiempo que ellos se adueñen del balón, de la velocidad que le metan a las transiciones, de su fortaleza física en la batalla de la medular, dependerá mucho el resultado para el Real Madrid.