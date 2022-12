El enojo de Zinedine Zidane: "Un día son los horarios, otro los árbitros; siempre pasa algo"

Real Madrid presento una queja formal por el calendario de la liga española y la programación de los partidos.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó ver que no está feliz por los horarios que LaLiga está poniendo a su equipo pero se mordió la lengua y optó por reservar su opinión, centrado en el partido ante el Mallorca.

"Cada uno hace su trabajo; yo hago el mío. Tengo mi opinión pero no me voy a meter en nada. Un día los horarios, otros los árbitros. Siempre pasa algo. Me centro en mi trabajo y mi preocupación es sólo el partido de mañana, que es una final y nos quedan ocho. Es lo que me interesa. El resto lo entiendo, cada uno puede opinar pero yo estoy a lo mío", dijo cuando fue preguntado por la diferencia de descanso entre los dos candidatos al título.

Real Madrid presentó una queja formal a LaLiga y Zidane prefiere que sean otros estamentos del club los que traten los horarios. Admite que el descanso es clave pero de su boca no salió una queja.

"El calendario es el que es. Tengo mi opinión pero decirla no cambia nada. Lo que tenemos que hacer es pensar en descansar porque los partidos son los que son, un total de once en poco tiempo y tenemos que cuidar estos detalles de la recuperación", manifestó.