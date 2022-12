"El míster ha sido muy importante para mí, me ha dado mucha confianza": Isco

El volante español reconoció la importancia que ha tenido Zinedine Zidane en su crecimiento como futbolista en el último tiempo.

El centrocampista del Real Madrid Francisco Alarcón 'Isco' se mostró satisfecho este viernes al renovar por cuatro temporadas con el club blanco, en el que aseguró sentirse "importante".

"Tenemos una plantilla muy competitiva, somos prácticamente todos titulares, al final el míster sólo puede poner once", aseguró Isco, de 25 años, en el acto de renovación de su contrato, anunciada el jueves.

El jugador recordó la pasada buena temporada que el Real Madrid hizo con las rotaciones para asegurar que "no me siento titular, pero sí importante".

"He crecido como futbolista, he mejorado" en el Real Madrid, aseguró el centrocampista internacional español, que llegó al equipo blanco en el verano de 2013 y cuyo anterior contrato finalizaba el próximo año.

"Siempre he tenido claro que quería triunfar en el Real Madrid", añadió el futbolista, que pasó por momentos duros cuando no tenía muchos minutos de juego.

"Esto es el Real Madrid, el equipo más competitivo del mundo, hay jugadores muy buenos y hay que estar ahí, saber aprovechar las oportunidades. He trabajado duro en momentos en que no tenía tantos minutos, estoy contento de la paciencia que he tenido que se está viendo recompensada", aseguró el centrocampista.

Isco se ha convertido en una pieza indispensable en los esquemas del técnico Zinedine Zidane, para el que el jugador sólo tuvo palabras de elogio.

"El míster ha sido muy importante para mí, me ha dado mucha confianza en momentos difíciles, yo le he correspondido y creo que ha acertado porque estoy un poco más adelantado, estoy más cerca del gol, de dar asistencias", explicó.