"El partido ha tenido el final feliz que todos deseábamos": Luis Enrique

El técnico del Barcelona no dudó en afirmar que fue un clásico a la altura y que la actuación de ‘Leo’ Messi fue intachable. El encuentro terminó con triunfo de 2-3 para el conjunto azulgrana.

"Es el mejor del mundo", reiteró tras el partido el técnico Luis Enrique, admitiendo que decidió el partido con sus acciones y sus goles.

Publicidad

"Además, 500 goles, marcarlos aquí (en el Santiago Bernabéu), en el 92 y que te sirva para ganar es toda una efeméride", dijo 'Lucho' en referencia al récord de 500 goles en partidos oficiales que Messi alcanzó este domingo con su doblete ante el Real Madrid.

"Leo siempre nos genera superioridad en el campo y hoy hemos intentado que participara lo máximo posible. Ha participado bastante, sobre todo en el primer gol, y en la segunda parte también ha participado mucho", afirmó Luis Enrique, que se mostró feliz de ganar en el minuto 92.

"Es una maravilla para para nosotros, ganar en el 92 suele caracterizar más al rival pero a nosotros también nos gusta", aseguró.

El técnico azulgrana no quiso entrar a valorar la expulsión de Sergio Ramos y señaló que "el Real Madrid para generar peligro no necesita once jugadores porque tiene mucho potencial".

Publicidad

"Ha sido un clásico a la altura de lo que son estas dos entidades", añadió el Luis Enrique destacando que el partido tuvo un ritmo "alto, pero llegó un momento en que era incontrolable".

La victoria coloca al Barcelona líder de la Liga empatado a puntos con el Real Madrid, que tiene un partido menos que los azulgranas, pero no cree que esta derrota vaya a pesar en los blancos.

Publicidad

"Independientemente del resultado habría habido puntos suficientes para competir. Hasta el final esto será ajustado. Hoy veníamos a buscar un resultado y lo hemos conseguido", dijo.

"El partido ha tenido el final feliz que todos deseábamos", sentenció el técnico contento, tras el duro trago de la eliminación en Liga de Campeones el miércoles pasado.