Rayo Vallecano y Radamel Falcao García, por un nuevo triunfo en Liga contra el Athletic de Bilbao

Athletic Club y Rayo Vallecano , donde milita el delantero colombiano Radamel Falcao García , se miden en Bilbao con la intención de continuar en La Catedral por el buen camino que llevan en el arranque de la temporada, en el que ambos se han instalado en la primera mitad de la tabla con dos estilos similares por parte de Ernesto Valverde y Andoni Iraola, dos técnicos que conocen bien San Mamés.

El Athletic llega al choque después del incontestable 1-4 en Elche con el que se resarció de la derrota de la jornada anterior precisamente en San Mamés frente a un Espanyol que se llevó los tres puntos (0-1), tras salir vivo de un primer tiempo en el que el conjunto rojiblanco debió sentenciar.

Ese choque, y el de la primera jornada con similar desarrollo contra el Mallorca , si bien con final sin goles, han sido los tropiezos de un conjunto de Ernesto Valverde arrollador con una presión asfixiante a sus rivales y por momentos hasta brillante. Como en Cádiz y Elche, donde encadenó dos estrepitosas goleadas de las que se recuerdan pocas a domicilio en Bilbao. Y también en la victoria en casa ante un Valencia a buen nivel los leones dieron altas prestaciones.

Frente al Rayo, al Athletic le han aparecido varias lesiones que dejan a Valverde sin jugadores que han iniciado el curso a un buen nivel como el central Daniel Vivian y el centrocampista Mikel Vesga, de los mejores en este comienzo de campaña. No obstante, Valverde tiene buenos recambios en Yeray Álvarez, que se perdió el choque de Elche por enfermedad, y Dani García, que ya fue titular en el Martínez Valero.

También se ha lesionado esta semana el meta suplente, Julen Agirrezabala, y, en principio, continúan de baja Yuri Berchiche y Mikel Balenziaga, por lo que seguirá de lateral izquierdo Íñigo Lekue.

El que no está descartado del todo, aunque no se le espera en el once inicial, es Ander Herrera, que aún no se ha estrenado en su segunda etapa en el Athletic por una lesión muscular leve en el aductor mediano derecho de la que parece que va recuperándose.

Enfrente estará el Rayo, que afronta el partido después de lograr la pasada jornada una victoria balsámica en Vallecas frente al Valencia, que además llegó con un cambio de imagen positivo respecto a los anteriores dos partidos.

Esa victoria ha permitido al Rayo pasar una semana tranquila y disfrutar de la buena noticia de la llegada de Raúl de Tomás, aunque el delantero madrileño, con el mercado de verano ya cerrado, tendrá que esperar para su debut hasta el mes de enero.

Esa quizá haya sido la mejor noticia de la semana para Andoni Iraola, que conoce bien San Mamés y la dificultad de ganar en Bilbao por su pasado como futbolista del Athletic, aunque la pasada campaña ya celebró la victoria.

Iraola llegó al club bilbaíno en 1999 para jugar en el Juvenil pero pronto sus cualidades le llevaron a destacar y derribar la puerta del primer equipo, con el que debutó el 30 de agosto de 2003 frente al Barcelona en Liga. Desde ese día y hasta su marcha en junio de 2015 un total de 510 partidos oficiales con el Athletic en doce temporadas.

Para este partido, la única duda que mantiene el técnico vasco reside en el ataque para el que tanto Sergio Camello como el colombiano Radamel Falcao tienen opciones de salir de inicio.

Alineaciones probables:

Athletic Club de Bilbao: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Lekue; Dani García, Sancet, Muniain; Nico Williams, Berenguer, Iñaki Williams.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Catena, Lejeune, Fran García; Comesaña, Valentín; Isi Palazón, Trejo, Álvaro; Falcao o Camello.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité valenciano).

Estadio: San Mamés.

Hora: 2:00 p.m., hora de Colombia.