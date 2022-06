"El Real Madrid de los galácticos no era un equipo, era una película"

Siempre en los grandes equipos del mundo se generan inquietudes entre la gente del común. Y uno de esos casos es el del Real Madrid, que en algún momento su propio presidente Florentino Pérez llamó como el de los galácticos, por la gran cantidad de figuras que estaban en el plantel profesional.

En ese entonces, el director deportivo era el reconocido entrenador italiano Arrigo Sachi, quien en las últimas horas se refirió con particulares palabras a esa plantilla que se logró armar en el famoso club español.

"Siempre he pensado que los equipos no se hacen con cromos. Estaba en el Real Madrid como director deportivo en la 2004-05 y me pidieron que fuera entrenador. ¿Sabes cuál era el ataque? Te lo diré: Beckham, Raúl, Ronaldo, Zidane y Figo. En el banquillo, los dos primeros suplentes eran Morientes y Owen. No era un equipo, era una película. Pero faltaba la trama”, dijo Sachi, en una entrevista que le concedió a 'Gazzetta dello Sport' y de la que se habla en España.

El italiano confesó que en algún momento el presidente Pérez le dijo que si quería sentarse en el banquillo técnico para guiar los destinos de esa nómina, llena de figuras de reconocimiento mundial. Contrario a lo que se podría pensar, él no se dejó impresionar por el directivo.

"Así que le di las gracias al presidente, pero me negué. Para proteger la defensa habríamos necesitado dos centrales con chalecos antibalas. Los equipos siempre necesitan equilibrio”, agregó Arrigo.

Así ve Sachi a los grandes equipos europeos

Arrigo Sachi habló de igual manera sobre los grandes equipos que hoy mandan en Europa. "El City, por ejemplo, tiene grandes campeones y, sin embargo, como han perdido parte de su espíritu de sacrificio, empiezan a tener problemas. El Liverpool se mueve como una orquesta, es cierto, pero tiene gente muy rápida y hábil en los movimientos sin balón. El PSG, que tiene un tridente al estilo de Hollywood con Neymar, Mbappé y Messi, aparte del campeonato de Francia, ¿qué ha ganado? El fútbol, no me cansaré de repetirlo, es un deporte de equipo que no puede interpretarse como un deporte individual", recalcó el italiano.