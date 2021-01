"El Real Madrid nos regalaba 5 kilos de Nutella al mes, me la comía a cucharadas y subí de peso"

Real Madrid es uno de los equipos a los que todos los futbolistas aspiran a llegar algún día durante su carrera deportiva y Antonio Cassano alcanzó a cumplir ese sueño de muchos, en 2009.

Real Madrid y Barcelona, al acecho del liderato en LaLiga: Atlético de Madrid quiere seguir arriba

Ahora bien, el jugador italiano siempre tuvo problemas con su peso mientras fue jugador, pero llamó la atención que en sus últimas declaraciones señalara al Real Madrid como uno de los factores que influyeran en eso.

"En Madrid, inmediatamente después de llegar perdí 12 kilos, luego llegó Cannavaro y los volvi a ganar. En el Real Madrid, Nutella era uno de los patrocinadores y cada mes nos regalaban cinco kilos del producto", expresó en 'Bobo TV'.

¿Alejandro ‘Papu’ Gómez, una ‘amenaza’ para Iván Rakitic en el Sevilla?

Además, reveló cual fue la situación que vivió con Fabio Capello, entrenador del equipo 'merengue' en aquellos tiempos, que lo hizo no tener la experiencia deseada en España.

Publicidad

"Al llegar Capello hice dos goles en dos partidos y me sentía el rey del mundo. Me sustituyó en el primer tiempo ante el Lyon, me pelee con él en Jerez y me sacó del equipo. En siete meses gané 14 kilos, comía la Nutella directamente desde el bote,a cucharadas, y todo me daba igual. Daba asco", concluyó.