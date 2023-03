El Real Madrid se podría 'desarmar': los jugadores 'merengues' que se pueden ir en verano

El Real Madrid es uno de los equipos con mayor exigencia europea y mundial. Debido a esto, los jugadores que hacen parte del plantel, tienen que estar en su mayor nivel para dar la mejor cara compitiendo en los distintos torneos que tiene por delante temporada tras temporada.

Gracias a este tipo de exigencias y a algunos temas contractuales, según 'Mundo Deportivo' medio español especializado en el mundo del fútbol, afirma que hay hasta once jugadores que pueden dejar el club blanco. Siete debido a que acaban contrato y aún no han renovado y otros cuatro tienen vínculo activo, pero están en la lista de transferibles.

Karim Benzema

Karim Benzema celebra gol con el Real Madrid - Foto: AFP

El actual 'Balón de Oro', Karim Benzema, ha sido la figura indiscutida del Real Madrid en las últimas temporadas. El contrato del francés finaliza el próximo verano y se pensaba que no habría problema en la búsqueda de una renovación, pero aún no ha firmado un nuevo contrato para extender su estancia en el club blanco. El 'gato' llegó al club 'merengue' en 2009 procedente del Olympique de Lyon.

Luka Modric

Luka Modric, jugador del Real Madrid Foto: AFP

El croata y balón de oro en 2018 es otro de los que finaliza contrato en junio. Por ahora, la renovación de su contrato sigue en duda y, según se dice, está mas cerca de irse que de quedarse. Su destino: con Cristiano Ronaldo en la liga de Arabia. Luka Modric llegó al Real Madrid en 2012 por 35 millones de euros.

Toni Kroos

Toni Kroos, volante del Real Madrid - Foto: AFP

El campeón del mundo en 2014 ya tenía contrato para renovar su estancia en Madrid. Sin embargo, rechazo la oferta contractual la temporada pasada, pero el Real Madrid sigue al pendiente de su situación en dado caso que decida seguir con ellos. Por ahora, sigue sin anunciar que será de su futuro, si renovar o irse.

Nacho Fernández

Nacho Fernandez, jugadpr del Real Madrid Getty Images

El canterano polifuncial en la defensa de 33 años lleva toda su vida en el Real Madrid y acaba contrato en junio. El futbolista, si bien es tenido en cuenta en la defensa cuando hay alguna baja, quiere más protagonismo y dicho protagonismo, en el Real Madrid, es algo que, a lo mejor, se le complica.

Dani Ceballos

Dani Ceballos, jugador del Real Madrid - Getty Images

El español de 26 años acaba su contrato en junio y no se ha dejado entrever que será de su futuro. Su prioridad es seguir en el Real Madrid, pero quiere tener más protagonismo en el equipo titular. Tras algunos partidos siendo inicialista y algunos otros de suplente, el once titular es algo a lo que quiere aspirar, pero se le sigue siendo esquivo.

Marco Asencio

Marco Asencio, jugador importante para el Real Madrid de Zidane. AFP.

El español acaba contrato en junio y para el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti no ha contado mucho en los últimos partidos. Su principal prioridad es seguir con el Real Madrid, pero se le es complicado tener protagonismo en el once titular lo cual ha hecho que los rumores de salida de Asencio sean cada vez mayores.

Mariano Diaz

Mariano Díaz - Real Madrid AFP

El delantero dominicano acaba contrato en junio y es el que más seguro tiene que se va a ir del Real Madrid. El club lleva tiempo intentando deshacerse de él, pero por cuestiones del jugador y de algunos clubes, no ha sido posible.

Eden Hazard

Eden Hazard, jugador del Real Madrid. Fran Santiago/Getty Images

El belga llegó al Madrid como estrella indiscutida, se le dio el mítico '7' y se le dio la relevancia que se merecía. Sin embargo, no terminó rindiendo lo que se esperaba. Hazard termina contrato en 2024 pero el Real Madrid le quiere abrir las puertas para una posible partida en este merado de verano. Para Ancelotti poco cuenta dentro del once titular y ni siquiera como suplente en algunos casos.

Álvaro Odriozola

Álvaro Odriozola AFP

El lateral español de 27 años tiene contrato con el Real Madrid hasta 2024 y el club quiere ponerlo en la lista de transferibles. Para Carlo Ancelotti no entra en su esquema y debido a esto va a entrar al mercado este verano.

Jesús Vallejo

Jesús Vallejo AFP

El central español de 26 años tiene contrato hasta el 2025. Sin embargo, en el Real Madrid no tiene cabida y desde que está en el club blanco, se ha puesto en el mercado de fichajes, pero sin tener pretendiente. El español quiere quedarse a pesar de no tener minutos. Este verano, se volverá a intentar su traspaso.

Andriy Lunin

Andriy Lunin AFP

El portero de 24 años tiene contrato hasta 2024 y el Real Madrid no fuerza su ida del club. Sin embargo, si alguien ofrece algo, no pondrán trabas para que se vaya ya que no tiene minutos en el club y esto es algo que estaría buscando.