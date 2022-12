El Real Madrid supera su peor racha sin anotar gol de toda su historia

El equipo merengue anotó este sábado por medio de Marcelo al minuto 72, pero antes del tanto del lateral brasileño, los españoles no anotaban hace 481 minutos.

El Real Madrid que dirige Julen Lopetegui ha registrado un récord para la historia negativa del club al superar su peor racha sin anotar un gol en toda su historia.

El récord se ha consumado al sobrepasar los 55 minutos sin marcar en el partido frente al Levante. La última peor racha se dio en la la temporada 1984/1985, con 464 minutos sin ver portería.

En aquella ocasión, el Real Madrid no marcó frente al Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Valencia y Hércules hasta que Santillana, en el minuto 13 del partido frente el Inter en la vuelta de las semifinales de la Copa de la UEFA, rompió la sequía.

Esta racha le costó el puesto en el banquillo a Amancio Amaro, tras la derrota 1-0 frente al Valencia, y fue Luis Molowny el que se hizo cargo del equipo.

Ahora, el conjunto blanco no anota desde que lo hiciera Marco Asensio en el minuto 41 del partido frente al Espanyol del pasado 22 de septiembre. Desde entonces, Sevilla, Atlético de Madrid, CSKA de Moscú y Alavés se han enfrentado al Real Madrid dejando su portería a cero.

Y fue al quinto partido, frente al Levante, cuando el equipo de Julen Lopetegui superó dicho registro al no ver puerta en los primeros 55 minutos de partido. Aunque ocasiones para inaugurar su cuenta particular no le faltaron.

Tras los dos tantos iniciales del Levante, de Morales en el minuto 7 y de Roger, de penalti, en el 13, el Real Madrid dispuso de hasta cinco ocasiones claras para romper la sequía, pero el balón no quiso entrar.

La más clara de todas fue un gol anulado en el minuto 18 en un saque de esquina botado desde la derecha por Luka Modric que Casemiro remató al travesaño y Marco Asensio, en fuera de juego, introdujo en la portería de Oier. En primera instancia el colegiado, consultando al asistente, dio gol pero el VAR corrigió su decisión.

Además, el Real Madrid se estrelló otra vez en el travesaño tras un remate de Mariano en el 33' tras el que Sergio Ramos aprovechó el rechace, pero Oier dejó la primera gran parada del partido para despejar el balón a saque de esquina.

La segunda se la hizo a Lucas Vázquez que remató dentro del área pequeña pero el guardameta del Levante despejó el esférico haciendo gala de grandes reflejos con el pie derecho.

Mariano dispuso de la última ocasión de la primera mitad en un balón dentro del área que no acertó a controlar y logró despejar la defensa del Levante.

Tras el descanso, y con diez minutos por delante para romper la racha, Julen Lopetegui dio entrada a Gareth Bale por Álvaro Odriozola, un cambio ofensivo que retrasó a Lucas Vázquez al lateral derecho, pero no fue suficiente y el marcador sobrepasó el minuto 55 sin moverse a favor del Real Madrid, por lo que el conjunto blanco superó los 464 minutos sin ver portería, equivalente a siete horas y 44 minutos.