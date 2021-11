El regreso de un líder en el campo: Dani Alves podría vestir de nuevo la camiseta de Barcelona

El lateral brasileño Dani Alves podría estar preparando su regreso a Barcelona, el jugador de 38 años que actualmente se encuentra libre, miraría con buenos ojos ser dirigido por su excompañero, Xavi Hernández.

Según lo mencionado por le sitio web 'UOL Esportes', Alves descartó diferentes ofertas que le llegaron de clubes brasileños, para hacer parte del conjunto español.

El jugador, que actualmente tiene 38 años, conformó la plantilla 'blaugrana' desde 2008 a 2016, conquistando un total de 23 títulos con la casaca catalana.

"Salí diciendo que cuando el Barcelona me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barcelona piensa que me necesita solo tiene que llamarme", fueron las palabras que dejó el jugador en una entrevista con el periódico catalán 'Sport' a mediados de octubre.

El último club por el que pasó Alves fue Sao Paulo, con el cual rescindió su contrato en septiembre debido a la falta de pagos.

Es por esto, que el brasileño sería una incorporación más para el club 'azulgrana', en el cual comenzaría a cumplir un papel de líder debido a su amplía experiencia, guiando de la mejor manera a un plantel lleno de juveniles que buscan resultados positivos con Xavi Hernández a la cabeza.

En las últimas horas se conoció que el lateral estuvo de viaje, en donde agregó la siguiente frase en un publicación realizada en su cuenta de Instagram: "El movimiento genera energía, la energía es el combustible de cada día y cada día hay que vivirlo con maestría".