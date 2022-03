Elche, con Johan Mojica en la cancha, perdió 1-0 frente al Valencia en la Liga de España

Un tanto del portugués Gonçalo Guedes en los primeros minutos de la segunda parte permitió al Valencia vencer en Elche (0-1) y prolongar su buena dinámica de resultados ante un rival que se alejó de su mejor versión y que tendrá que esperar para asegurar la permanencia.

Tras un primer tiempo equilibrado y sin apenas ocasiones, el gol del Valencia dinamizó el juego y ambos equipos dispusieron de claras ocasiones para marcar, pero la falta de acierto de los atacantes y el VAR impidieron que el marcador se volviera a mover.

El partido comenzó con un ritmo intenso por parte del Elche, aunque la respuesta del Valencia, en una acción a balón parado, no pudo ser más contundente. Guillamón, tras una dejada de Maxi Gómez, marcó a placer para culminar una acción de estrategia del conjunto valenciano.

Tras conceder inicialmente el gol, el colegiado, a instancias del VAR, revisó la acción y el tanto quedó finalmente anulado por un fuera de juego milimétrico del canterano valenciano. El Elche intentó reaccionar monopolizando la posesión del balón, pero el Valencia, bien plantado, no concedió la menor opción de poner en peligro su portería.

El partido se fue equilibrando con el paso de los minutos, sobre todo en el medio campo, sin que los delanteros tuvieran apenas protagonismo. Elche y Valencia estuvieron más pendientes de vigilar al rival y de no cometer errores que de buscar la portería contraria para desesperación de sus jugadores más creativos. La mejor ocasión llegó de forma inesperada tras un error de Mascarell, quien no controló un balón sencillo que permitió a Guedes encarar la meta de Badía, pero el fuerte disparo el portugués no encontró portería.

El segundo tiempo arrancó con una mala noticia para el Valencia, que perdió por lesión a Diakhaby. Sin embargo, no tuvo tiempo de lamentaciones el equipo de Bordalás, ya que apenas unos segundos después un pase de Soler a la espalda de Mojica fue aprovechado por Guedes para batir en semifallo a Badía.

El gol dejó aturdido al Elche, al que pudo rematar un minuto después Maxi Gómez, pero el uruguayo se durmió y permitió a la defensa local abortar la ocasión de gol. Poco a poco el conjunto ilicitano recompuso la figura y logró crear su primera ocasión con un disparo de Morente que fue desviado por la defensa a saque de esquina.

Poco después, el colegiado anuló un tanto a Roco por claro fuera de juego. El Elche se creció con los cambios y rozó el empate en acciones de Pere Milla, Morente y Josan. El Valencia, que ganó dinamismo con los cambios, disfrutó también de más espacios y rozó la sentencia en remates claros de Cheryshev y Maxi Gómez.

El Elche, pese a perder por roja directa a Mojica en los últimos minutos, intentó buscar el empate con juego directo hasta el final, pero el Valencia, pese a los apuros, resistió y supo proteger su ventaja.

- Ficha técnica:

Elche: Édgar Badía; Barragán (Josan, m. 46), Roco, Diego González, Mojica; Pere Milla, Mascarell (Guti, m. 67), Gumbau (Kike Pérez, m. 67), Fidel (Guido Carrillo, m. 76); Ponce (Morente, m. 57) y Lucas Boyé. 1 - Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Diakhaby (Ilaix Moriba, m. 48), Alderete, Vázquez; Soler, Hugo Guillamón, Musah (Racic, m. 72), Bryan Gil (Cheryshev, m.72); Guedes (Hélder Costa, m. 85) y Maxi Gómez (Hugo Duro, m. 85). Gol: 0-1, m.49: Guedes. Árbitro: Ortiz Arias (Comité Madrileño).

Mostró tarjeta amarilla a Barragán y Gonzalo Verdú, por el Elche; y a Foulquier, Diakhaby y Bryan Gil, del Valencia. Expulsó con roja directa a Mojica, del Elche, en el minuto 90. Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima novena jornada disputado en el estadio Martínez Valero ante 15.780 espectadores.