Elche, de Helibeltón Palacios, sigue 'dando la lucha' por no descender: goleó 4-0 al Rayo Vallecano Elche, que no pudo contar con Helibelton Palacios, consiguió aplazar su descenso a Segunda División por lo menos durante una fecha más, luego de derrotar al Rayo Vallecano 4-0, que no tampoco tuvo a Falcao.