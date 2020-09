En el Betis se lamentan: “Mejor no hablar de árbitros, pudimos hacer más goles, debemos corregir”

El defensor argelino del Real Betis Aissa Mandi manifestó este sábado, tras la derrota (2-3) de su equipo frente al Real Madrid, que los verdiblancos han "estado muy bien en la primera parte", en la que podrían "haber acabado con más goles de ventaja" que el exiguo 2-1 con el que se marcharon a los vestuarios.

Mandi indicó, en declaraciones a Movistar, que "en la segunda parte el Madrid ha sido superior" y, aunque el Betis ha "luchado hasta el final, no ha podido ser", entre otras cosas por algunas decisiones arbitrales que el jugador de origen francés no ha querido comentar porque "hay cosas que no se pueden decir".

El central verdiblanco insistió en que es "mejor no hablar del tema de los árbitros y estar centrado en el Betis, que ha hecho muchas cosas bien", como por ejemplo haber "tenido mucha personalidad tras encajar el primer gol", porque considera que ha sido "muy superior hasta el final de la primera parte".

"Al inicio de la segunda parte nos empatan demasiado pronto. Ellos tienen mucha calidad y es complicado jugar contra equipos así. Ahora debemos corregir cosas para ir a jugar a Getafe el martes", concluyó Mandi.