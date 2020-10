En el clásico Barcelona vs Real Madrid, Lionel Messi no será el único que se robará el show

No hay duda que ante la ausencia de estrellas rimbombantes a las que el clásico entre Barcelona y Real Madrid nos tenía acostumbrados en años anteriores, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi .

El argentino es el máximo goleador en la historia del clásico español, con 26 goles en todas las competiciones. En la Liga, ‘La Pulga’ le ha marcado en 18 ocasiones al Real Madrid. Tiene además 14 asistencias.

Sin embargo, Messi lleva cinco partidos consecutivos (tres por Liga y dos en Copa del Rey) sin poderle marcar al conjunto ‘merengue’; y está a un encuentro de igualar su peor racha (entre abril de 2014 y diciembre de 2016).

Por eso es que el clásico de este próximo sábado irá mucho más allá de la presencia del astro argentino. Las miradas estarán puestas en sus dos jóvenes figuras, como lo son Ansu Fati y Vinícius Júnior . Y en sus dos entrenadores: Ronald Koeman y Zinedine Zidane . El primero debuta en este tipo de partidos y el segundo está en la cuerda floja.

Pensando en el futuro: Ansu Fati vs. Vinícius Júnior

El duelo entre las promesas de ambos equipos lo van ganando el futbolista brasileño. En el único enfrentamiento entre ambos, fue Vinicíus Júnior el encargado de abrir el marcador en la victoria del Real Madrid, la última vez que enfrentó al Barcelona.

Con esta anotación, el jugador del cuadro ‘merengue’ (19 años y 233 días) superó al propio Lionel Messi (19 años y 259 días) como el jugador más joven en marcar en un clásico.

Sin embargo, el futbolista español, quien con 17 años y 48 días es el más joven en haber jugado este partido, es el que llega mejor esta vez. Según datos de ‘Opta’, Ansu Fati ha marcado los mismos goles que Vinícius (11) en menos partidos que el brasileño (33 frente a 73).

Incluso, el jugador del Barcelona ha necesitado de menos remates a portería para mandar el balón al fondo de la red. Mientras que el español ha rematado 11 veces, el brasileño 55. Por eso, su porcentaje de gol es de 22 por ciento y el del futbolista del Real Madrid es el de 7.4 por ciento.

Ronald Koeman vs. Zinedine Zidane: un partido que vale más de tres puntos

No hay duda que para los entrenadores de ambos equipos, este clásico no será un Barcelona vs Real Madrid más. Los dos llegan con realidades diferentes, pero sabiendo que un triunfo marcará el camino de su temporada.

Ronald Koeman tendrá su primer gran reto desde que llegó a Barcelona. Será su debut en el clásico y la segunda vez que enfrente desde el banquillo al Real Madrid.

Ya lo hizo dirigiendo a Valencia en la temporada 2007/2008, habiéndose quedado con el triunfo por 3-2. Mismo saldo a favor que tuvo como jugador del cuadro catalán cada vez que se vio las caras con el equipo ‘merengue’: 6 victorias, 3 empates y 5 derrotas.

Esta será la primera vez que Koeman mida fuerzas con Zinedine Zidane . Nunca antes se han enfrentado ni como jugadores ni como técnicos.

El estratega francés tendrá uno de los mayores desafíos de su carrera, después de las históricas y estrepitosas derrotas frente a Cádiz, por la Liga y contra Shajtar Donetsk, por la Champions . Resultados que tienen en entredicho su continuidad al frente del Real Madrid.

Por eso, a Zidane le urge una victoria en el Camp Nou este sábado. Como entrenador, ya ha enfrentado al Barcelona en nueve oportunidades; con un saldo de cuatro victorias, tres empates y dos derrotas. Dos de esos triunfos sirvieron para levantar el tropeo de la Supercopa de España, en 2018.

De hecho, el técnico francés todavía no conoce la derrota en sus visitas el estadio de Barcelona. Invicto, con dos victorias y tres empates, que espera mantener para calmar las aguas de su actual gestión al frente del Real Madrid.

