En el FC Barcelona tienen todo planeado: si no se da lo de Robert Lewandowski, ya hay un 'plan B'

El final de la actual temporada está cada vez más cerca y con ello, se abrirá una nueva edición del mercado de pases, donde se espera que haya grandes movimientos. De hecho, uno de los que quiere dar un golpe sobre la mesa es el FC Barcelona.

Si bien ya aseguró la renovación de Ronald Araujo y la continuidad de Segi Roberto está muy cerca, en las últimas semanas ha sonado, con mucha fuerza, el nombre de Robert Lewandowski, a quien quieren sumar a sus filas a como de lugar.

Desde las toldas del Bayern Múnich, la postura es clara y no quieren dejar ir al delantero polaco. Sin embargo, aún no han llegado a un acuerdo y la salida de su goleador, con rumbo a España, no se descarta en su totalidad, hasta el momento.

Eso sí, no es la única opción que manejan en el cuadro 'blaugrana' para reforzarse, ya que surgió una nueva opción, la cual pocos esperaban. De acuerdo con la prensa española, Romelu Lukaku sería el 'Plan B', si lo de Lewandowski no se concreta.

El belga no está a gusto en el Chelsea. Basta con recordar que estuvo muy cerca de salir en el mercado invernal, tras unas declaraciones polémicas. Por eso, este nombre empezó a sonar fuerte para reforzar a las filas del Fútbol Club Barcelona.

¿Cuándo juega FC Barcelona?

Este domingo 1 de mayo, a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, los 'culés' se enfrentarán a Mallorca, en el estadio Camp Nou, en una nueva jornada de la Liga de España.

