En España confían en Vinícius Jr.: “Podrá llegar hasta donde él quiere, tiene cualidades”

Pocos jugadores conocen el Real Madrid como José María Gutiérrez 'Guti' (Torerejón de Ardoz, 1976). EFE habló con él para analizar el comienzo del curso del conjunto blanco y la figura de algunos futbolistas.

Pregunta: ¿Cómo ha visto al Real Madrid en este arranque de temporada?

Respuesta: Bien. Dentro de lo que esperábamos. Es cierto que ofensivamente está bien, que le está costando un poco defensivamente. Esas cosas las tiene que mejorar cuando se tenga que enfrentar con grandes equipos pero a nivel ofensivo está dando muchas cosas buenas, está haciendo muchos goles. Es un equipo que apetece ver.

P: Parece que Vinicius ha dado un paso adelante. ¿Hasta dónde puede llegar?

R: Hasta donde él quiera. Tiene unas cualidades que nos las tienen la mayoría de jugadores que ahora están en Europa. Si, aparte de ellas, trabaja bien para ciertas cosas que tenía que mejorar para subir el nivel, va a ser uno de los jugadores importante no solo en el Real Madrid sino a nivel europeo.

P: ¿Le decepcionó que no viniese Mbappé en verano?

R: No era una operación fácil, todos lo sabían. Venía de un club importante, con una presidencia que sabemos cómo trabaja y cómo es. Siempre quieren tener a los mejores allí y no dan su brazo a torcer. Va a estar complicado. Esperando a ver si es verdad que en enero queda libre y puede venir al Real Madrid.

P: Usted conoce bien a Miguel Gutiérrez. ¿Le sorprende ver su rendimiento?

R: No porque he trabajado mucho con él. Sé todo lo que puede dar, que tiene nivel de Primera y de Real Madrid si consigue tener un entrenador que le dé confianza. Sabe que tiene que mejorar ciertas cosas porque a nivel ofensivo es un gran jugador y a nivel defensivo tiene que mejorar.

Él lo sabe, creo que lo hace cada partido. Me fijo mucho en él porque lo tuve y sabe qué puede dar y sé que se está esforzando mucho defensivamente. Si logra ser un jugador completo va a estar mucho tiempo en el Real Madrid.

P: Como madridista... ¿prefiere ver a Messi en LaLiga o lejos de ella?

R: Yo siempre lo he dicho, quiero que esta liga sea potente. Y para que sea potente tiene que tener a los mejores jugadores. Todos los jugadores que sean buenos y puedan estar en nuestra liga, mejor para nosotros. Nos va a dar mucho más prestigio, mucho más nivel y a la hora de competir en Europa lo vamos a notar menos.

P: La situación adversa de resultados y de juego que atraviesa el Barcelona ¿Cree que es algo puntual o que será sostenida en el tiempo dadas las circunstancias del club?

R: No sé en qué circunstancias están. Sé que no han podido renovar a Messi, que han tenido problemas de dinero. Pero no sé en qué momento están. El Barcelona tiene grandes jugadores y los va a tener siempre. Y si no los va a poder traer, los sacará de la cantera. Es un equipo que, sobre todo aquí en España, va a seguir compitiendo. Luego ya veremos si en Europa les da para competir o no.