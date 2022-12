En Valencia tienen confianza para la final: “Barcelona tiene a Messi, pero vamos por todo”

Este jueves, el equipo ‘ché’ venció 1-0 a Real Betis y se metió a la final de la Copa del Rey, en donde enfrentará al club catalán. Rodrigo Moreno, autor del gol, habló tras el encuentro.

Rodrigo Moreno, delantero del Valencia y autor del único gol del encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Betis, apuntó tras el partido que aunque el rival en la final, el Barcelona, tiene a Leo Messi, en un partido pueden sorprenderles.

"Es un gran equipo, el más regular de la Liga y tiene un jugador que marca diferencias, pero los dos partidos de este año han sido igualados y hemos tenido opciones de salir ganando. Es una final, a un partido único todo puede pasar", destacó Rodrigo, que recordó que es una temporada "muy especial" por ser la del Centenario y dijo que irán a Sevilla "a por todas".

En una entrevista en Gol al acabar el choque dijo que hicieron méritos para pasar durante toda la eliminatoria y que este jueves "hemos tenido el partido mas controlado que en Sevilla".

"Es una emoción muy grande poder alcanzar una final con este club, sobre todo para los que ya llevamos más años aquí", admitió.

El delantero apuntó que el Betis "tiene posesión pero no han tenido mucha profundidad y no han generado peligro real y con el 1-0 se vinieron un poco abajo" y admitió que pidió el cambio a Marcelino García Toral para no ver una amarilla que le habría dejado sin final.

"Sabía que si me sacaban amarilla no podía estar en la final y creí que era lo mejor. Ya había ayudado al equipo, teníamos una ventaja cómoda, se lo comenté y optó por una decisión que fue la acertada", concluyó.