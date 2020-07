Reviva el minuto a minuto de Real Madrid 2-1 Villarreal, por Liga de España

Real Madrid podría estar a horas de levantar un título más en su amplio palmarés. Si le gana al Villarreal se queda con la Liga de España.

Este jueves, desde las 2:00 p.m. el elenco dirigido por Zinedine Zidane se enfrenta al ‘submarino amarillo’.

En el Real Madrid no está James Rodríguez, quien no fue convocado por el entrenador francés, ya que no ha tenido mucho protagonismo.

Los ‘merengues’ son primeros en la tabla de posiciones con 83 puntos, cuatro más que su perseguidor, que es el Barcelona, que acumula 79 unidades.

Alineaciones:

Minuto a minuto: