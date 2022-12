Enrique Cerezo quiere sí o sí los goles de Edinson Cavani en el Atlético: "Es un gran jugador"

El máximo dirigente del club ‘rojiblanco’ aseguró que le gustaría ver al uruguayo en el equipo español. De esa manera confirmó que siguen negociando con el PSG para el traspaso del delantero 'charrúa'.

"A mí me gustaría ver en el Atlético a todos los grandes jugadores y Cavani es un gran jugador", dijo Cerezo este jueves a la prensa. El Paris Saint Germain, club dueño de los derechos del jugador de 32 años, declinó una oferta que el club 'colchonero' hizo para hacerse con los derechos del futbolista.

El presidente atlético se mostró evasivo sobre cómo está la situación para fichar al delantero charrúa a pocos días de que cierre el actual mercado de traspasos el próximo 31 de enero.

"No lo sé, me imagino que seguirán negociando y que no se sabrá nada hasta el último día que se acaben las posibilidades de fichajes", añadió Cerezo.

El delantero uruguayo del PSG, que apenas está contando con minutos esta temporada tras la llegada del argentino Mauro Icardi, "ha pedido irse" del equipo parisino, reconoció el director deportivo del PSG Leonardo.

"Es verdad también que hemos tenido una propuesta del Atlético Madrid, pero no la aceptamos", añadió Leonardo el domingo pasado.

Cavani, de 32 años y que finaliza contrato en junio con el PSG, es un deseo del técnico atlético Diego Simeone, a cuyas órdenes desea estar el delantero uruguayo, según declaraciones de sus padres a la prensa española.

Según informaciones de prensa, el Atlético habría ofrecido 15 millones de euros por el delantero uruguayo, después que el PSG rechazara una primera oferta de 10 millones.