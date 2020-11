¿Era mala la relación entre Gerardo Martino y Lionel Messi? El 'Tata' rompió el silencio

Hace pocas semanas, Andoni Zubizarrieta, exdirector deportivo del Barcelona , reveló en una entrevista con Vicente Del Bosque, que Gerardo Martino, en su etapa como director técnico 'culé' , habría tenido una discusión con Lionel Messi . Palabras que rápidamente hicieron eco en todo el mundo del fútbol.

Sin Dávinson Sánchez, Tottenham venció 1-0 al West Bromwich y es líder de la Premier League

"El 'Tata' Martino, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: 'Ya sé que si usted llama al presidente, me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé'", destapó Zubizarrieta.

En la misma vía, hace unos días, Quique Setién le confesó también a Del Bosque que manejar a Messi en el vestuario no es nada fácil: "No me hace falta que nadie me diga lo que dijo Martino u otro. Lo he vivido. He tenido experiencias suficientes para hacer una valoración exacta de cómo son realmente este muchacho y los demás".

Ahora bien, la palabra más esperada de todas era la del propio Martino, quien en diálogo con el periodista mexicano Miguel Gurwitz, contó la verdad de lo sucedido.

Lazio consiguió un agónico empate 1-1 frente a Juventus, que contó con Juan Guillermo Cuadrado

Publicidad

"Yo nunca expresé esas palabras. Eso corre por cuenta del ex Director Deportivo Zubizarreta, por lo que leí, en una nota con Vicente Del Bosque. Y en todo caso, si yo tuviera algo que decir ahora o antes, se lo hubiera dicho al futbolista. Nunca salieron de mi boca esas palabras. No tengo nada que decir al respecto".

"Nunca lo dije. Porque, además, desde que me fui de Barcelona y desde que me fui de la Selección Argentina , no doy notas ni en España ni en Argentina, por lo que es muy difícil que haya podido decir eso públicamente", continuó el 'Tata'.

Ante la esquiva a la pregunta sobre su supuesto cruce con Messi, Gerardo Martino fue cuestionado acerca de si el '10' del Barcelona es difícil de manejar en el vestuario, tal como lo confesó Setién, a lo cual, tampoco quiso referirse detalladamente.

Selección Colombia: Jhon Córdoba, con una lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo

"Es una cuestión del pasado. Ahora soy entrenador de México. Yo creo que las personas tenemos que hacer y decir las cosas en el momento en el que estamos en el lugar. Después no tiene ninguna validez. Yo ya me expresé en esos momentos y no hay nada que cambie mi opinión. Hace mucho pasó mi estadía en Barcelona. No hay nada que agregar"

"Para mí, teniendo 14 años como entrenador, llegar a Barcelona fue todo un aprendizaje. Nadie me dijo cómo iba a ser llegar a Barcelona", concluyó el actual estratega de la Selección de México .