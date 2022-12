Eriksen, sobre interés de Madrid y Barcelona: "No me apetece hablar de rumores"

El volante danés habló este miércoles sobre la posibilidad de fichar por alguno de los dos clubes españoles, luego de entrenarse con la selección de Dinamarca, que ya prepara el Mundial de Rusia.

El centrocampista del Tottenham Christian Eriksen rechazó este miércoles comentar el supuesto interés del Real Madrid y del Barcelona en su fichaje para la próxima temporada, del que habla estos días la prensa deportiva española.

"No me apetece hablar de rumores", se limitó a decir al ser preguntado en rueda de prensa en la concentración de Dinamarca.

El seleccionador de Dinamarca, el noruego Åge Hareide, reiteró que el centrocampista tiene "nivel de sobra" para jugar en cualquier club puntero de Europa, aunque no quiso entrar en especulaciones.

La figura de Eriksen ha estado también en el centro de atención en la concentración por su inminente paternidad.

"Me llevo el teléfono a los entrenamientos y hay alguien pendiente de él por si pasa algo, así me avisan. Pero cuando estoy sobre el césped, me centro en otras cosas", dijo.

Hareide elogió su actitud, aunque se mostró esperanzado por que el parto se produzca en los próximos días para que así disfrute de sus días de permiso antes de que el equipo viaje a Rusia.

"Le gusta jugar al fútbol y no se le nota, así que no estoy preocupado, aunque quizás tenga salir corriendo cuando lo avisen. La fecha del nacimiento está a la vuelta de la esquina, espero que sea padre pronto: cuanto más pronto, mejor", admitió el seleccionador.

La concentración danesa continúa con 27 jugadores, después de ser descartados el domingo siete jugadores, entre ellos, el lateral Riza Durmisi (Betis)y el centrocampista Daniel Wass (Celta).

El delantero Nicklas Bendtner, lesionado el fin de semana en un partido de liga con el Rosenborg noruego, continúa recuperándose aparte de un problema muscular en el pubis.

Hareide, que ya ha avisado de que no llevará a ningún jugador que no esté recuperado, deberá decidir antes del lunes los cuatro últimos descartes para la lista definitiva de 23 jugadores.

El seleccionador noruego insinuó que en la lista final estará el veterano centrocampista del Deportivo de La Coruña Michael Krohn-Dehli, por su polivalencia y como posible recambio de Eriksen.

Dinamarca jugará este sábado un duelo preparatorio en Estocolmo contra Suecia y el 9 de junio se enfrentará en Copenhague frente a México.

