Ernesto Valverde: "Ganarle al Madrid en la Copa no garantiza nada para el partido del sábado"

El entrenador azulgrana intentó bajarle a la euforia generada por el amplio triunfo obtenido por el Barcelona en el Santiago Bernabéu el pasado miércoles.

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró que en el clásico que se disputará este sábado su equipo tiene "una gran oportunidad", pero señaló que más que ahondar en la herida del Real Madrid, los azulgranas piensan en lo que les supondría una victoria.

En todo caso, Valverde comentó que LaLiga "todavía está por decidir y lo seguirá estando sea cual sea el resultado de mañana", aunque admitió que es "muy difícil" repetir el mismo resultado contra el mismo equipo unos pocos días más tarde, en referencia al 0-3 copero.

Publicidad

Vea también: ¡Se vuelven a ver la cara! Real Madrid enfrenta al Barcelona de Jeison Murillo, en Liga española

"Intentaremos ganar, queremos ir a por la victoria, porque supondría un golpe moral importante y restarle puntos a un rival directo, pero será complicado", argumentó.

Afirmó que es cierto que "consigues confianza de cara a los siguientes partidos" cuando ganas.

"En cualquier caso somos dos equipos que pelean por la victoria. No es ninguna garantía ganar mañana después de haber conseguido ganar en la Copa", recordó.

Valverde admitió que en el primer tiempo del partido copero su equipo no estuvo bien: "No es algo que se nos escape, llegaron con peligro y nosotros, no. Nos faltaron cosas. Nuestra idea es generar más ocasiones de gol, porque no tuvimos demasiadas, aunque estuvimos muy certeros".

En todo caso, el técnico azulgrana comentó que no le molesta que se cuestione el juego poco brillante de su equipo en el 0-3: "En absoluto, a veces chutas 25 veces (como contra el Lyon), no metes ninguna y tienes un problema. Si tiras tres y metes tres, parece que también", aseguró el estratega.

Lea también: ¡Volvió Jeison Murillo! Fue convocado para el clásico Barcelona contra Real Madrid, por Liga

De todas maneras, Valverde cree que su equipo tiene que mejorar "en algunas cosas", pero en otras no, como por ejemplo "la solidaridad" de sus hombres cuando el Real Madrid los puso en aprietos.

Preguntado si ve a Messi especialmente motivado para el partido de este sábado, después de que en los encuentros que ha jugado este curso frente al Real Madrid no haya sido tan decisivo, Valverde dijo que la participación del argentino depende de la presencia en ataque de su equipo.

Y en cuanto a si en el vestuario del equipo se ha instalado la confianza y la posibilidad de luchar por el triplete, Valverde recordó que el Barça "siempre tiene la intención" de ganar "todo lo que se ponga por delante".

Pero advirtió de que solo puedes pensar en un doblete cuando tienes un título y en un triplete cuando tienes dos, pero el Barça no ha ganado ninguno: "Tenemos una opción en una final (Copa), en LaLiga vamos primeros, pero queda mucho".

Al técnico del Barça no le gustó que le preguntaron sobre la posibilidad de si una victoria en el Bernabéu podría suponer la destitución de Santiago Solari, tal y como ocurrió tras el 5-1 de la primera vuelta con Julen Lopetegui.

"No me gustó que se cesara a Lopetegui, como no me gustaría que me cesaran a mí. No quiero hablar de eso", insistió Valverde, quien comentó que no preparará ningún marcaje especial para Vinicius: "Está en forma, es desequilibrante, el otro día nos creó problemas, pero el Madrid tiene grandes jugadores", sentenció Valverde.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados