Ernesto Valverde: "La Supercopa, a un solo partido, está un poco más abierta"

El entrenador del Barcelona reconoció este sábado que el hecho de jugar la la final a partido único "añadirá dificultad" al encuentro que su equipo disputará este domingo en Tánger, Marruecos contra el Sevilla.

"En un segundo partido siempre se pueden corregir problemas que hayas tenido en el primero. Pero a partido único las fuerzas se igualan y los dos equipos creo que tienen las mismas posibilidades", comentó en la rueda de prensa previa a la final.

Además, Valverde considera que el conjunto sevillano “tiene la ventaja de estar compitiendo hace dos semanas" en las previas de la Liga Europa. "Sus jugadores tienen ya el toque de competición y nosotros tendremos que amoldarnos un poco", agregó.

Pese a los escasos entrenamientos que llevan los jugadores internacionales tras regresar de sus vacaciones post munidalistas, el técnico del Barcelona se mostró "optimista" sobre las opciones de su equipo tras verlos trabajar estos primeros días.

"Están entrenándose a buen nivel y a muy buen ritmo. Se nota que los jugadores ya sabían que teníamos partido el día 12 y todos han venido preparados", destacó.

Por otra parte, Valverde quiso restar trascendencia a la posibilidad de empezar mal la temporada perdiendo el primer título oficial, como ya pasara la campaña anterior contra el Real Madrid.

"El año pasado perdimos la Supercopa y empezamos muy bien la Liga. Una cosa no está relacionada con la otra, pero está claro que nos gustaría ganarla", apuntó al respecto.

El preparador del conjunto azulgrana adelantó que viajará a Tánger con toda la plantilla, "porque es una final y a un final van todos", dejó claro que todos sus jugadores están en condiciones de entrar en el once titular, incluso el centrocampista Arturo Vidal, el último en fichar y que se acaba de recuperar de una lesión de rodilla.

"Sabía que Vidal había estado meses inactivo por la lesión, pero también que había estado entrenándose duro y que estaba en buena forma. Desde luego es un jugador que está acostumbrado a jugar partidos fuertes e importantes. No sé si está para noventa minutos, pero sí para jugar", comentó sobre el chileno.

El de Vidal podría no ser el último fichaje del Barcelona pues, como recordó Valverde, "en un club como éste estamos abiertos a todo hasta el final del mercado".

En cualquier caso, Valverde no se mostró contundente sobre la continuidad del delantero Ousmane Dembélé. "No sé si hay opción o no de que salga. Desde luego, yo soy el entrenador y cuento con él", se limitó a apuntar.

