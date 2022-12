Ernesto Valverde: “Lo de Neymar es un supuesto que no sabemos de dónde ha salido”

En la conferencia previa al partido contra Malaga, el técnico español habló además sobre las variantes que debe aplicar de cara al partido contra el Chelsea y sobre el centrocampista del Gremio Arthur.

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, no ha querido hacer ningún comentario sobre una información aparecida este viernes según la cual Neymar Jr estaría interesado en regresar al club azulgrana, porque le parece "una elucubración".

"Lo de Neymar me parece una elucubración que no sabemos de dónde ha salido ni dónde va a terminar. No podemos hablar de elucubraciones", ha dicho el entrenador del Barça en la rueda de prensa previa al encuentro frete al Málaga.

Buena parte de la rueda de prensa ha versado sobre si ante la proximidad del partido europeo contra el Chelsea, Valverde va a reservar algún jugador en La Rosaleda y al respecto el entrenador ha recordado que todos los partidos son importantes.

"Nuestro objetivo es no tener otro tropiezo", ha dicho Valverde, quien ha recordado el empate cedido en Las Palmas, justo antes del importante encuentro contra el Atlético de Madrid.

Además, ha comentado que los equipos que están en la parte baja de la clasificación son siempre más peligrosos en el último tramo del campeonato. "Son los que más puntos sacan, juegan al doscientos por cien", ha dicho.

"El Málaga -colista de La Liga- necesita ganar y mañana tienen una oportunidad. Además, la semana pasada jugamos contra otro equipo en puestos de descenso -la UD Las Palmas- y no pudimos ganar, por lo que eso nos sirve de estímulo", ha asegurado.

En cuanto a la posibilidad de hacer rotaciones, el técnico del Barcelona no ha querido desvelar sus planes ni tampoco ha comentado la posibilidad de que pueda probar a un interior izquierdo ante la posible baja de Andrés Iniesta frente al Chelsea.

"No me planteo el partido como una prueba, sino para ganar. No quiero nadie lo mire así, porque para mí es un error", ha insistido el técnico.

En cuanto al estado físico de Andrés Iniesta, lesionado muscularmente contra el Atlético de Madrid y prácticamente descartado frente al Chelsea, Valverde ha recordado que está entrenándose en solitario.

"Aún es pronto para saber si estará disponible. No tenemos jugadores similares a él, porque Andrés es único, pero de perfil parecido, también están Denis, que se lesionó, Coutinho e incluso André Gomes", ha opinado.

Valverde ha comentado que la lesión de Gerard Piqué, a pesar de que la arrastra desde hace un mes, es un problema leve y que eso no le impide ni jugar ni entrenar; y en cuanto a Ousmane Dembélé, ha comentado que "cualquier partido" es bueno para ver a los futbolistas y que personalmente "espera mucho" del delantero francés.

Del que no ha querido hacer ningún tipo de comentario es del centrocampista del Gremio Arthur, que podría ser jugador del Barça en el próximo mercado invernal.

"¿Ha dicho algo el club de Arthur? Es un jugador de otro equipo, es un absurdo hablar. Nuestra línea es no decir nada de jugadores de otros clubes, más allá que es un buen jugador, porque si no se monta una buena. Prefiero centrarme solo en los míos", ha indicado.

Valverde no se cree que después de la victoria de su equipo frente a Atlético de Madrid los atléticos den por perdido el campeonato: "Nadie se retira de la competición ni da algo por perdido hasta que sucede. La misma distancia que tenemos respecto al Atlético la tiene el Málaga con la salvación. Y el Málaga piensa que va a llegar".

