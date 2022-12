No, gracias.

Ernesto Valverde: "Me parece bien que Real Madrid no le haga el pasillo al Barcelona" El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, ha restado importancia al hecho de que el Real Madrid no le haga el pasillo el domingo a su equipo, en el inicio del partido que medirá a ambos equipos, como homenaje al doblete conquistado por Barcelona.