"Es el inicio, falta mucho, pero estoy contento de empezar así”: Zinedine Zidane

El técnico del Real Madrid se mostró "contento" este domingo de empezar como líder liguero tras golear al Deportivo de la Coruña 3-0.

"Ha sido un partido completo, dentro del partido hay que sufrir y sufrimos, pero controlamos muy bien el encuentro", dijo el técnico tras el partido.

"En general podemos estar contentos de lo que hicimos", dijo Zidane en la rueda de prensa posterior al encuentro, señalando que "es el inicio (del campeonato), falta mucho, pero contento de empezar así, de esta manera".

"Estoy contento por la prestación, el contenido. No estoy contento con lo que pasó con Sergio", añadió en referencia a la expulsión por doble amonestación del capitán blanco Sergio Ramos con el tiempo cumplido (90+1).

"Es como siempre, no me gusta ver salir a un jugador, pero ya está, no lo podemos cambiar. Hay que pensar ya en el próximo partido", dijo Zidane, que elogió el juego de su equipo en el segundo gol, tras una larga jugada combinatoria.

"Nosotros intentamos jugar, tenemos los jugadores para hacerlo. Intentamos disfrutar y jugar bien. El segundo gol ha sido lo que trabajamos, cuando te sale un gol así podemos estar todos satisfechos", dijo.