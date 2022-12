"Es el lugar donde mejor puedo estar”: Andrés Iniesta sobre su renovación

El mediocampista del Barcelona firmó este viernes un contrato de por vida con el club catalán, en el que siempre ha sido una pieza importante en la adquisición de los títulos, en los últimos años.

El capitán del Barcelona Andrés Iniesta se mostró contento este viernes tras su renovación "de por vida" con el equipo azulgrana, asegurando que seguirá en el club "hasta que mi cuerpo y mi mente puedan".

"Estaré aquí hasta que mi cuerpo y mi mente puedan, ojalá sea por mucho tiempo. Ese es mi pensamiento", aseguró Iniesta, de 33 años, convertido en el primer futbolista de la historia del Barcelona en ser renovado "de por vida".

"Es un día muy especial para mí", añadió el centrocampista internacional azulgrana, insistiendo en que "mi intención es estar aquí el máximo tiempo posible, pero sabiendo yo que no estaré aquí por estar o por acompañar".

"Siempre he tenido la convicción de estar en los sitios porque sumas, porque eres importante, porque tienes trascendencia en el equipo, en la gente, en el club", añadió Iniesta, dejando claro que seguirá en el Barcelona hasta que sienta que se ha agotado su nivel de fútbol para ese equipo.

"No hay que confundir que el titular de por vida sea estar jugando dos partidos por temporada año tras año. No es mi forma de actuar. El primer momento que uno no se vea con la fuerza o importancia, cambiaremos las idea", precisó, dejando entrever una idea similar respecto a su futuro en la selección española.

"Ya lo iremos viendo, ya iremos viendo cómo avanza todo y como respira todo. Tampoco vamos a engañar a la gente, las cosas se acercan a su fin en determinados momentos, lo que me interesa ahora es disfrutar del momento", dijo.

"El que mejor sabe cómo se siente, cómo tiene el cuerpo y la cabeza soy yo. Uno es consciente de sus posibilidades y a la que sienta que esas posibilidades bajan, se acabará", dijo en una rueda de prensa.

"Pero ahora mismo no es algo en lo que piense sino en todo lo contrario, en disfrutar al máximo y hacer grande a este club que es lo que más me importa", afirmó el capitán azulgrana.

"Me hace muy feliz que el club me dé la oportunidad de tener esta posibilidad (de seguir), puede ser por mucho tiempo, pero no sé a día de hoy por cuánto será", añadió Iniesta.

El Barcelona, al que llegó con 12 años, "es el lugar donde mejor puedo estar y que el club te dé la confianza de este tipo de contrato, me hacen entender que confían en mi honestidad y en mi persona, y eso es lo importante para mí".

El centrocampista azulgrana aseguró que todavía no ha pensado en lo que hará cuando cuelgue las botas, pero "estaré vinculado al fútbol, no sé exactamente en lo que será. El fútbol es mi vida, no es de lo único que sé, pero sí es con lo que más cómodo me siento".