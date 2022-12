¡Es oficial! El clásico entre Barcelona y Real Madrid se jugará el 18 de diciembre

Luego de que uno de los partidos mas relevantes en el fútbol mundial no se podrá disputar este sábado 26 de octubre, este miércoles, ya se confirmó la fecha que acordaron los dos clubes para que se pudiera jugar.

El Barcelona-Real Madrid, de la décima jornada de la Liga española, se jugará el 18 de diciembre, según anunció este miércoles el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

El Clásico debía disputarse el próximo sábado 26 de octubre, pero fue aplazado "al concurrir causas excepcionales", tras los disturbios que se han producido en Barcelona tras la sentencia del juicio del "procés" que ha decretado penas de cárcel para los líderes independentistas.

La decisión del Comité llega tras el análisis de las propuestas de ambos clubes, a los que invitó a ponerse de acuerdo en una fecha y que coincidieron en señalar el 18 de diciembre.

"También ha analizado un informe del Área de Competiciones de la RFEF así como los numerosos informes remitidos por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, que no son vinculantes", señaló la RFEF en una nota.

Publicidad

En su reunión de hoy, el Comité estudió igualmente las últimas alegaciones de ambos clubes, que mantienen la propuesta inicial de jugar el partido el próximo 18 de diciembre.

También analizaron las alegaciones realizadas por LaLiga enviadas durante estos días y pidió un informe del Área de Competición de la RFEF al respecto.

Publicidad

La fecha del Clásico estaba en el aire desde la semana pasada. LaLiga pidió el día 26 a la RFEF que se invirtiera el orden del enfrentamiento, de forma que el encuentro del día 26 se jugara en el Santiago Bernabéu en lugar de en el Camp Nou.

LaLiga solicitó también que, si no se estimaba la alteración del orden de juego, se aplazase la fecha del encuentro, planteamiento al que se sumó también la RFEF.

Ni Barcelona ni Real Madrid se mostraron favor de invertir el orden de juego y el Comité de Competición lo descartó. En cambio, el organismo entendió que sí se daban las circunstancias excepcionales para el aplazamiento y otorgaron a los clubes un plazo que expiró este lunes para acordar una fecha.

LaLiga propuso por su parte las fechas del 7, y luego del 4 de diciembre, pero Competición ha fijado la del día 18.

Publicidad

Ernesto Valverde, técnico del FC Barcelona, recordó este martes que la pasada jornada se jugó en Barcelona el Espanyol-Villarreal.

"Hay que confiar en que las cosas vayan bien, que esté bien la sociedad catalana. Jugar ese partido sería (una cuestión de) madurez para todos y que no nos salpiquen las cosas internas entre federación y la Liga", señaló.

Publicidad

"¿Que por qué se ha suspendido el clásico? -se preguntó el técnico-. Pues no lo sé. Supongo que tiene que ver con la situación en Barcelona, la previsión que puede haber, pero lo ignoro. Se me escapa todo esto. Me hubiera gustado jugar esta semana y dar un tinte de normalidad", aseguró.