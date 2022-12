“Es una sobrecarga, no es nada importante”, Zidane sobre dolencia de Gareth Bale

El entrenador del Real Madrid declaró este sábado que el galés sufre una sobrecarga, "nada importante", pero no confirmó si el atacante estará disponible para jugar contra el Espanyol este domingo en la séptima jornada de Liga.

Bale no finalizó el partido ante el Borussia Dortmund el martes en Liga de Campeones (triunfo 3-1) por problemas musculares.

"Lo vamos a revisar. Es una sobrecarga, no es nada importante. Pero como siempre, no nos gusta arriesgar cuando tienen algo pequeño. Veremos si está listo", dijo.

Acerca de si viajará con Gales, que en las dos próximas fechas del clasificatorio europeo se juega una plaza en la repesca para el Mundial de Rusia, Zidane dijo: "Irá si tiene que ir, no creo que haya un problema entre el Real Madrid y su selección. Dependerá de su estado de forma, nada más. Lo veremos día a día desde este domingo".

La selección galesa viaja a Georgia el 6 octubre y cierra la clasificación recibiendo a Irlanda en Cardiff tres días después.

Además el técnico habló de su estrella Cristiano Ronaldo, después de que Marco Asensio señalara el viernes en la presentación de su renovación que es su modelo a seguir.

"Cristiano es un ejemplo para todos. Sobre todo su energía, lo que puede transmitir a los demás. Me alegro de la renovación de Asensio, se lo merece. Y me alegro por la renovación de cada uno. Son merecidas y ojalá que todos se queden mucho tiempo en este club", dijo.

Luego se refirió a una posible renovación de Ronaldo, un tema que ha salido en los medios en los últimos días.

"Yo no me voy a meter en eso. Es la discusión entre el club y Cristiano, y se va a quedar como siempre, muy bien. No habrá ningún problema entre él y el club. Lo más importante para él es jugar y estar en el campo", señaló.