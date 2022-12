Escándalo en España: periodista acusa a Florentino Pérez de haber intentado "comprar su silencio"

José María García, periodista español, lideró por más de tres décadas los programas de opinión del deporte ibérico.

El fútbol español se sacudió este martes después de las polémicas declaraciones de José María García. El comunicador acusó al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de haber intentado comprar su silencio.

"Me llamó un amigo mío, que era ministro, y me dijo que Florentino Pérez quería comer conmigo. Acepté solo un café y fue a decirle todo lo que pensaba. Una semana después, me llamó él mismo y me convenció para cenar. En la comida salió tema de las torres y me dijo: '¿Cuánto cuesta que mires para otro lado?'. Es la primera y la única vez que me ha pasado", afirmó a canal TV3 el periodista español.

García, se refiere a las cuatro torres de 250 metros y 50 plantas que construyó Florentino después de que en 1960 el Ayuntamiento de Madrid expropiara una parcela de 141.961 metros cuadrado para que el Real Madrid tuviera un sitio de entrenamiento.

“Mientras Florentino esté al frente del Real Madrid, Barcelona tendrá garantizado sus éxitos deportivos”. García agregó además que ha sido "el presidente más corrupto del fútbol español", sosteniendo que el mandatario tiene la costumbre de ir por las redacciones de los periódicos "pidiendo cabezas".

El comunicador también denunció la alianza que existió entre el expresidente español José María Aznar y Florentino. "El escándalo de las torres es el mayor escándalo de la democracia. Aznar, me pidió que ayudemos al Real Madrid. Es el dictador más grande que he conocido”, puntualizó García.

“No hay que ser muy listo para darse cuenta de esta alianza”, sentenció el periodista tras poner de ejemplo el abrazo de Aznar y Florentino tras el empate del Real Madrid en el último minuto de la final de la Champions contra Atlético de Madrid disputada en Lisboa, Portugal.

