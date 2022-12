“Estamos contentos, pero no está sentenciada”: Zidane tras la victoria en Supercopa

El DT francés se mostró inconforme con el arbitraje y la expulsión de Cristiano Ronaldo. Además, halagó el buen desempeño de Marco Asensio en la victoria 1-3 frente al Barcelona en el Camp Nou.

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, consideró este domingo que, pese a ganar 3-1 al Barcelona en la ida de a Supercopa de España, esta eliminatoria "no está sentenciada".

"Estamos contentos con el resultado, pero (la eliminatoria) no está sentenciada y vamos a tener que jugar el miércoles, ahora toca disfrutar y mañana a pensar en el partido de vuelta", dijo Zidane en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico blanco se mostró "orgulloso de los jugadores" porque incluso tras las expulsión de Cristiano Ronaldo, "con diez lo hicieron muy bien, han creído en la victoria hasta el final y esto hay que dar las gracias a los jugadores".

Zidane afirmó que "como siempre no me voy a meter con el árbitro", pero no negó que no está de acuerdo con la expulsión por doble amonestación de Cristiano Ronaldo.

"Lo que me puede molestar es la expulsión de Cristiano porque a lo mejor no hay penalti, pero la tarjeta es un poco fuerte", afirmó el técnico.

Zidane ensalzó a todo su conjunto, recordando que "aquí no hay equipo A o B, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo todos de la misma manera".

Sin embargo, no dudó en elogiar a jugadores como Francisco Alarcón 'Isco' o Marco Asensio, que volvieron a ser decisivos.

Asensio "es un jugador con calidad, que rompe la línea, que cuando tiene el balón lo hace fenomenal", dijo Zidane, antes de añadir que el joven jugador también "entra muy rápido en el partido y cada vez que entra hace la diferencia".

