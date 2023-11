Falcao García sumó minutos en el empate 1-1 entre Rayo Vallecano vs. Barcelona, por la Liga

Radamel Falcao García tuvo minutos en el duelo contra el Barcelona, aunque no pudo marcar en el compromiso. El samario entró al minuto 75, pues entró en reemplazo de Sergio Camello. No obstante aunque el delantero 'cafetero' lo intentó no estuvo muy efectivo y vio una tarjeta amarilla en los últimos minutos.

Y es que el Barcelona volvió a tropezar en Vallecas, como en sus anteriores dos visitas ligueras, en las que perdió, y empató frente al Rayo, que se adelantó en la primera parte con un gol de Unai López que neutralizó en el minuto 82 Florian Lejeune, en propia puerta, un tanto que evitó al equipo azulgrana irse de vacío en un partido gris sin demasiadas ocasiones.

Con el aforo completo y una buena temperatura otoñal gracias a un sol espléndido, el estadio de Vallecas lució sus mejores galas para recibir al Barcelona, que se plantó en el barrio madrileño sin su portero titular, el alemán Marc André ter Stegen, y sin el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', lesionado. Como sustitutos, Iñaki Peña en la portería y el neerlandés Frenkie De Jong, que volvió a jugar diez partidos después tras superar una lesión.

El encuentro comenzó de forma eléctrica, con dos equipos tratando de dominar la posesión y con alternativas en ambas áreas en los primeros diez minutos con una ocasión de Robert Lewandowski y otra de Oscar Valentín.

Publicidad

El Barcelona, con De Jong organizando el juego y Pedri y Oriol Romeu como principales apoyos, sufrió mucho en la primera mitad para encontrar espacios por los que hacer daño al Rayo, aprovechando poco la velocidad de Lamine Yamal y Ferrán Torres, desasistidos durante algunos compases del juego.

El Rayo tampoco encontró soluciones para inquietar a Iñaki Peña, aunque dio síntomas de sentirse más cómodo sobre el césped que su rival, sobre todo viendo que su presión constante le permitió recuperar balones y lanzar jugadas a la contra aprovechando la velocidad de Isi Palazón y Jorge de Frutos.

El partido despertó de su letargo a los 38 minutos cuando, tras una falta lateral, Unai López recogió el balón al filo del área a la derecha de su ataque y lanzó un potente disparo con la diestra ajustado a un poste ante el que nada pudo hacer Iñaki Peña.

Publicidad

El Barcelona se quedó aún más helado con el gol, esperando la llegada del descanso para refrescar ideas y buscar soluciones a su parsimonioso juego, que siguió igual tras la reanudación.

Acción de juego Rayo Vallecano vs. Barcelona Foto: AFP

Segundo tiempo

A los nueve minutos de la segunda parte Xavi Hernández decidió mover ficha y realizó dos cambios a la vez para dar entrada a İlkay Gündoğan y Joao Félix por Oriol Romeu y Ferrán Torres. Su entrada dio otro aire al equipo y prueba de ello es que el Barcelona comenzó a merodear con más ahínco el área del Rayo y, sobre todo, con más velocidad, algo que empezó a hacer sufrir a su rival.

Los jugadores azulgranas se sintieron más liberados con el paso de los minutos y, aunque el reloj corrió en su contra, las mejores jugadas se fueron sucediendo, en muchas de ellas con Joao Félix de protagonista, aunque la más clara fue un disparo al poste izquierdo de la portería de Stole Dimitrievski de Raphinha en su primera intervención.

Publicidad

La insistencia del Barcelona tuvo premio en el minuto 82 con una jugada rápida que terminó con un centro de Alejandro Balde desde la izquierda que Lejeune, en un intento de despeje, remató a su portería sin querer.

Los últimos minutos de partido fueron un continúo ir y venir de jugadas ofensivas en ambas áreas puesto que el Rayo no se quiso conformar el empate y buscó continuamente la referencia de Radamel Falcao en la punta de su ataque y el Barcelona, consciente de lo poco valioso para sus intereses del punto, trató de marcar el segundo, aunque las prisas le llevaron a cometer errores en esos metros finales.

Ficha técnica:

Publicidad

1 - Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Mumin (Pathé Ciss, m.74), Espino; Valentín, Unai López (Andrei, m.78); Isi, Trejo (Kike Pérez, m.68), De Frutos (Bebé, m.68); y Camello (Falcao, m.74).

1 - Barcelona: Iñaki Peña; Cancelo, Iñigo Martínez, Christensen, Balde; Oriol Romeu (Gundogan, m.54), Pedri (Fermín, m.74), De Jong; Lamine Yamal (Raphinha, m.74); Ferrán Torres (Joao Félix, m.54) y Lewandowski.

Goles: 1-0: M.38 Unai López; 1-1: M.82 Lejeune, en propia puerta.

Árbitro: Juan Luis Munuera Montero (Comité andaluz). Amonestó a Espino (m.63) y Falcao (90), del Rayo; y a Pedri (m.31), Romeu (50), Joao Félix (93) y De Jong (90+4), del Barcelona. Expulsó a Sergio Alegre, miembro del cuerpo técnico de Xavi Hernández.

Publicidad

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Vallecas ante 14.148 espectadores.