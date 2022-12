Federación Española dejó en manos del Real Madrid y el Barcelona el destino del clásico

El órgano máximo del fútbol de ese país, aseguró que los clubes tendrán plazo de contestar hasta las 8:00 p.m. (hora española), de este martes, para definir la fecha final en la que se jugará el encuentro. Cabe recordar que fue aplazado por los disturbios que aún ocurren en Barcelona.

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pedirá de nuevo su opinión al Barcelona y al Real Madrid sobre la fecha del Clásico que debía disputarse este sábado y fue aplazado, ya que LaLiga se opone a que juegue el miércoles 18 de diciembre y plantea que se dispute el miércoles 4 del mismo mes.

Según informó la RFEF a través de un comunicado, los clubes tendrán de plazo para contestar hasta las 20.00 horas (18.00 GMT) de este martes, y el Comité de Competición federativo deberá volver a reunirse para valorar sus respuestas.

En el citado comunicado, el organismo presidido por Luis Rubiales informó de que durante este lunes el Comité de Competición analizó las propuestas de ambos clubes, que coincidieron en señalar el 18 de diciembre como fecha para la celebración del encuentro aplazado.

También analizaron las alegaciones realizadas por LaLiga enviadas durante estos días y pidió un informe del Área de Competición de la RFEF al respecto.

La fecha del Clásico estaba en el aire desde la semana pasada, a consecuencia de las protestas generadas en las calles de Barcelona y distintas ciudades de Cataluña tras hacerse pública la sentencia condenatoria a los líderes del procés.

El primer movimiento para cambiar su fecha, fijada el próximo sábado día 26 a las 13.00 horas (11.00 GMT), lo hizo LaLiga que pidió a la Federación que se invirtiera el orden del enfrentamiento, de forma que el encuentro se jugara en el Santiago Bernabéu en lugar de en el Camp Nou.

LaLiga solicitó también que si no se estimaba la alteración del orden de juego se aplazase la fecha del encuentro, planteamiento al que se sumó también la RFEF.

Ni Barcelona ni Real Madrid se mostraron favor de invertir el orden de juego y el Comité de Competición lo descartó, con el argumento de que esta medida no está prevista en el Reglamento General de la RFEF y tampoco permite que no se altere la competición, pues hacerlo tendría consecuencias sobre dos partidos y no únicamente el de la primera vuelta.

No obstante, y al entender que se dan las circunstancias excepcionales para el aplazamiento, los miembros de Competición se pronunciaron a favor del mismo y otorgaron a los clubes un plazo que expiró este lunes para acordar una fecha, que de no ser así habría determinado el propio Comité.

La primera fecha planteada por LaLiga fue el 7 de diciembre, fecha en la que se va a jugar la jornada 16 con los partidos Barcelona-Mallorca y Real Madrid-Espanyol y ahora plantea la opción del día 4 del mismo mes.