Federico Valverde y la polémica que no para: así le quedó el pómulo a Baena, tras su agresión

El volante uruguayo Federico Valverde está en el centro de la polémica por haber golpeado, según los medios españoles, al jugador del Villarreal Álex Baena, que afirmó en las redes sociales haber sido atacado sin dar el nombre del internacional 'celeste', el sábado anterior tras la victoria de su equipo 2-3 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

"Muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. Es totalmente falso que yo dijera eso", escribió en Twitter Baena en la madrugada del domingo.

Según los medios españoles, el jugador del Villarreal hizo un comentario a Valverde sobre su hijo y el centrocampista uruguayo, tras el partido, le habría dado un puñetazo en la cara.

Imágenes de televisión muestran al jugador subiendo al autobús del Villarreal con el pómulo izquierdo hinchado.

Publicidad

Real Madrid y Villarreal no respondieron a la petición de la 'AFP' para que comentaran el incidente.

"Valverde, macarra y cobarde", escribió en Twitter el delegado del Villarreal Xisco Nadal, un mensaje que después borró.

El árbitro Javier Alberola Rojas no incluyó ninguna referencia al incidente en su acta del partido.

Publicidad

Este es el video donde se observa a Álex Baena con el pómulo hinchado:

🚨 EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨



😱 Alex Baena, con el pómulo hinchado tras el puñetazo de Fede Valverde.



📹 @pablopatinho7 pic.twitter.com/DkNkcPOWpv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 9, 2023

Otras repercusiones del caso Valverde y Baena

Esto dijo Mina Bonino, la esposa de Fede Valverde:

"El límite llega hasta el dolor de la otra persona y bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero. Y a pesar de todo, de corazón, no le deseo a nadie que tenga que pasar por una situación similar", escribió Mina en su cuenta oficial de Twitter.

Publicidad

"¿Crees que vamos a poner en juego la salud de nuestro hijo inventando algo así teniendo en cuenta los dos meses de mierda que pasamos? Te parece una excusa? Podría poner miles, pero jamás un hijo de por medio sabiendo cómo estuvimos", respondió a uno de los mensajes recibidos.

"¿Tengo que salir a dar yo explicaciones de cuándo me dijeron que mi embarazo no podía continuar? Nos callamos casi dos meses esperando los resultados para saber si podíamos continuar o no, teniendo ya cinco meses de gestación", dijo Bonino.

"Es lo último que voy a poner. Pero para mí es una tontería revivir esto y poner en tela de juicio fechas y noticias. Pero ya era de carácter público que algo sucedía con mi embarazo", sentenció la esposa de Federico Valverde, en sus redes sociales.