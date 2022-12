Fernando Torres anunció que esta será su última temporada en el Atlético de Madrid

El delantero español dijo que espera terminar su etapa en el conjunto ‘colchonero’ celebrando un título.

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres anunció este lunes que dejará el club rojiblanco al final de temporada ante la falta de minutos porque quiere "seguir jugando".

Publicidad

"Esta va a ser mi última temporada en el club. No ha sido una decisión sencilla, pero me sentía con la obligación de decírselo a la afición", dijo Torres, de 34 años, en el marco de una acto publicitario en Madrid.

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados haga click acá:

Android: Google play

IOS: APP Store

Publicidad

"Para mí es muy difícil decir adiós por segunda vez, porque en mi cabeza mi idea era colgar las botas así, pero me encuentro muy bien y quiero seguir jugando, no sé si dos, tres, cinco años... y lo buscaré en otro sitio", añadió el delantero rojiblanco, que finaliza contrato en junio.

Ídolo y símbolo del club 'colchonero' con el que debutó en 2001 con 17 años, cuando el Atlético pasaba sus "dos años en el infierno" de la segunda división española, el 'Niño' Torres fichó en 2007 por el Liverpool, donde triunfó.

Publicidad

Vea acá: Arsenal, Atlético, Lazio y Leipzig, sacaron ventaja en los cuartos de final de la Europa League

En 2011 pasó al Chelsea, con el que ganó la Liga de Campeones y la Europa League, antes de volver a fichar por el Atlético en enero de 2015.

"Creo que es el mejor momento, aceptando la realidad que me está tocando vivir, ya veis el protagonismo que tengo y tal vez sea el momento de dejar paso a otros", añadió el delantero rojiblanco, que solo ha jugado completos seis partidos de los 34 en los que participado esta temporada.

"Me veo bien, me veo para jugar, pero la realidad de la temporada no es así", insistió, asegurando que "creo que tengo que buscar lo mejor para todos".

Publicidad

Torres aseguró decidió anunciar esta "decisión exclusivamente mía" por deferencia a la afición 'colchonera', que siempre lo ha tenido como un héroe.