Fernando Torres: "No podía haber soñado un final mejor"

‘El Niño’ jugará con el Sagan Tosu, del fútbol japonés, hasta diciembre de 2019, con la opción de ampliarlo por un año más.

El delantero Fernando Torres rememoró este martes que su vuelta al Atlético de Madrid, cuando reunió a 50.000 personas en su presentación, fue "inolvidable", que "la despedida fue un momento mágico" y que el final de esta temporada fue "fantástico", con lo que "no podía haber soñado un final mejor" como rojiblanco.

"Para mí fue la despedida más bonita sin duda", expresó el atacante, que resaltó la "reacción de la gente" el pasado 20 de mayo en el Wanda Metropolitano, con su emotivo adiós del club de su vida: "Pensé que no se iba a quedar todo el mundo a escucharlo y te hace ver que el Atleti es diferente. Lo demuestran esos momentos. Nunca tendré palabras suficientes para agradecérselo a todos".

"El Atleti es emoción y son sentimientos", recalcó este martes durante la presentación de un libro digital audiovisual sobre su carrera, en un gimnasio de su propiedad en Madrid, en un acto en el que, además, anunció su fichaje por el Sagan Tosu japonés y en el que repasó algunos de sus momentos con el conjunto rojiblanco.

Por ejemplo, el título de la Liga Europa conquistado el pasado 16 de mayo contra el Olympique de Marsella en Lyon. "Me sacaba una espina de alguna manera. No tenía esa foto de recuerdo con un título con mi afición, ir a Neptuno, algo que había vivido con diez añitos cuando fui a ver al Atlético del 'doblete' (1995-96)", explicó.

"Soñaba algún día con estar ahí. Durante los años perdí esa esperanza", repasó Torres. Hasta que llegó el momento de su vuelta al Atlético siete años después, tras su paso por el Liverpool y el Chelsea, y su anhelado título, el poder brindárselo a su afición "y decirles a todos que se pueden conseguir las cosas". "Cuando eres un niño y ves que es imposible, sí que lo puedes conseguir", remarcó.

El libro digital audiovisual, que repasa su carrera a través de más de tres horas de vídeos, su "punto de vista", su "historia", sobre todas sus etapas en el Atlético, en el Liverpool, el Chelsea, el Milán o la selección española, comienza con la derrota de la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid en 2016 en Milán.

"Tengo la primera oportunidad de cumplir un sueño de verdad de niño, que nunca pensé en llegar. Cuando se produce esa derrota es cuando más orgulloso me he sentido de ser atlético. Es un momento duro", rebobinó Torres, que habló de la respuesta con los valores del Atlético: "no rendirse, levantarse y volver a intentarlo".

"Es un punto de inflexión porque, si me remonto tres o cuatro años de ese momento, no me podía creer que podía jugar una final de Champions con el Atlético", añadió.

Este miércoles, el Atlético comenzará la pretemporada ya sin él. "Cuando uno vuelve a su casa y empieza a ir por la misma ruta de siempre, su rutina de siempre, llega al Cerro (del Espino, el lugar de la ciudad deportiva del club rojiblanco) y se siente en casa pues ya sientes que quizá es un sitio para estar toda la vida (...). A su casa uno siempre puede volver", repasó Torres, al que no le "llama la atención" ser entrenador "a día de hoy, pero quien sabe".

Tampoco sigue Gabi Fernández, el capitán, en el Atlético 2018-19, una vez que jugará en el Al Sadd de Catar. "Se ha ganado el derecho a decidir. Es un sentimiento generalizado de los atléticos que a Gabi, nuestro capitán, se le va a respetar siempre. Ha dado todo por el club y siempre ha sido un jugador que ha antepuesto el Atleti por encima de sus propios intereses", repasó.

"Siempre ha tenido el respeto de todos y ha llevado al Atleti donde siempre soñó. Es una pena que no se haya sabido antes para que pueda tener la despedida que merece con los aficionados. Estoy seguro que es un jugador que volverá al club, porque aún tiene muchísimo que aportar", continuó sobre el ya excapitán rojiblanco.

En el libro digital también hay espacio para la imponente carrera de Fernando Torres con la selección española, con la que ha ganado un Mundial y dos Eurocopas entre 2008 y 2012, con el gol del título continental de 2008, el inicio de aquel ciclo inigualable, marcado por él en la final frente a Alemania en Viena (0-1).

"Hay momentos puntuales que marcan la carrera de un futbolista y ese sin duda es uno de esos momentos; volvimos a ganar, sólo fue el principio y después vinieron años magníficos. Contamos cómo viví los días previos y lo que ha significado los años siguientes. Cada año que pasa, te vas dando cuenta lo importante que fue", recordó.

Torres también habló de la actualidad de la selección española. "Cuando hemos tenido los mejores años ha sido desde la unión de todos. Es importante aceptar la crítica, entenderla y que sirva de estímulo. Los años 2008, 2010 y 2012 había una unión enorme entre la afición, los clubes y la selección", dijo.

"Se respetaban unos a otros y eso llevó, entre otras muchas cosas, al éxito. Que se confíe en la gente que le toca tomar decisiones. Es la manera de trabajar, con tranquilidad, y así se consiguen los éxitos. Hasta 2008 no había esa unión, había críticas, dudas... Pero los siguientes sí que hubo esa unión. Eso necesitamos que vuelva. Es fundamental para la selección que tenemos, que aunque no esté en el Mundial sigue siendo la que más nivel tiene de Europa, para que siga consiguiendo los títulos que merece", aseguró.

