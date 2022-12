Filipe Luis arremete contra Griezmann: “Era imposible que saliera bien del Atlético”

El jugador que otrora perteneciera a las filas del conjunto ‘colchonero’ habló con contundencia sobre el atacante francés, quien en pasados días fichó oficialmente por el Barcelona.

El futbolista brasileño Filipe Luis, jugador hasta este mes de junio del Atlético de Madrid, consideró "imposible" que el francés Antoine Griezmann, fichado por el Barcelona tras pagar su cláusula de rescisión "saliera bien" del club rojiblanco, ya que "fuera donde fuera iba a salir mal".

"La situación de Antoine era muy difícil, por todo lo que pasó el año pasado, como él fue espontáneo en ese momento e hizo algo diferente. Fuera donde fuera Antoine iba a salir mal, era imposible que saliera bien del club, porque era el mejor jugador, el capitán", explicó Filipe al programa de radio 'El Transistor' de Onda Cero.

El lateral zurdo, que el pasado domingo se despidió del Atlético tras una trayectoria de ocho temporadas en nueve cursos -con una campaña en el Chelsea inglés entre medias-, opinó que es lógico que los aficionados se enfaden al perder a su mejor futbolista.

"Cuando se produce un divorcio de esta magnitud, la gente se cabrea. Es imposible que la gente entienda que un jugador como Antoine salga, y siempre va a salir a un equipo grande, no a una Liga menor. Eso duele, duele a la gente, duele ver que cambia al Atleti por otro, pero yo entiendo a Antoine que quiere renovar sus ilusiones, ha dado mucho a este club", añadió Filipe.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Preguntado por su compatriota Neymar Junior, actualmente en el Paris Saint-Germain pero con cuyo regreso al Barcelona se lleva especulando durante más de un mes, el lateral deseó que pueda regresar al club azulgrana.

"Yo espero que vaya al Barça. o por lo menos que vaya a un equipo en el que se sienta feliz. Por más que juegue bien, cada vez que entra en el campo se sale, en el Barça era feliz, con Messi se entendía muy bien, creo que Messi le ha pedido. Creo que en el Barcelona la gente le entiende, y eso le deseo. Ahora, no sé si le va a dar tiempo de cambiar su teléfono a uno español", señaló.

Filipe cerró el pasado domingo, con su despedida en el Wanda Metropolitano, una etapa con siete títulos, una Liga, una Copa del Rey, dos Ligas Europa y tres Supercopas de Europa, en la que ha disputado 333 partidos oficiales.

"No es fácil, pero como no estoy con mis compañeros de viaje ya me noto exjugador. Es duro asimilar que como jugador no volveré a vestir la camiseta del Atleti", admitió el brasileño.

El zaguero, que terminó contrato con el conjunto madrileño el pasado 30 de junio, disputó la Copa América de Brasil 2019 sin tener ningún compromiso firmado y no quiso negociar durante el torneo, "por respeto a la selección".

Una vez acabada la Copa América, en la que se proclamó campeón con la 'Canarinha', Filipe contactó con el Atlético: "Me puse a la disposición del club, analizamos la situación y creo que estamos cubiertos en lateral, y a partir de ahí nos dimos la mano y cada uno tomo su camino, Sólo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que hicieron por mí", señaló.

El futbolista brasileño dijo que le "ilusionan" los fichajes que ha realizado el Atlético para la próxima temporada, incluyendo a su propio sustituto, su compatriota Renan Lodi, que llega a la entidad rojiblanca procedente del Athletico Paranaense.

"Son unos fichajes perfectos. Veo al lateral que ficharon en mi sitio y en la selección han hablado maravillas de él. (Mario) Hermoso es un grandísimo jugador, (Marcos) Llorente también, me encantó ver a Joao Félix", opinó Filipe.

En cuanto a su propio futuro, el zaguero rojiblanco ha sido vinculado con el Flamengo de su país, un equipo del que confesó ser seguidor tras la final de la Copa América contra Perú, en cuyas celebraciones posó con una camiseta del conjunto de Río de Janeiro, junto con sus compañeros Lucas Paquetá y Dani Alves.

No obstante, Filipe Luis no quiso dar el nombre de su próximo destino: "Hay conversaciones muy avanzadas pero hasta que no esté todo, hoy por hoy no tengo equipo, igual mañana sí. Con prudencia", sentenció.

